Para proteger criança, cachorro impende que pequena entre em rio para 'recuperar' brinquedo perdido

Vídeos relacionados a animais estão se tornando virais nas redes sociais. E um novo registro também tem repercutido nos últimos dias.

Como destaque, um cão considerado um verdadeiro amigo dos humanos, sendo especial em muitos aspectos.

O novo vídeo relacionado a isso, e uma criança, está se tornando cada vez mais viral, como detalhado pela página TV 9 Hindi.

No registro, uma pequena menina tenta entrar no rio para recuperar sua bola. No entanto, o animal sentado perto dali a arrasta repetidamente e a deixa cair no chão.

Como mostra o pequeno registro, em baixa qualidade e aparentemente editado, ele próprio entra e recupera o pequeno brinquedo.

Ainda de acordo com as informações, não é possível detalhar o local da gravação. Os usuários estão elogiando a compreensão e atenção do cão. Confira:

Com informações do site TV 9 Hindi

