Investigado velório de jovem 'regado a bebida e dança' por violações de medidas sanitárias

A autoridade sanitária do Chile está investigando o velório de uma jovem trans na cidade Puerto Montt, no qual, segundo registros audiovisuais, havia dança e não adesão às medidas sanitárias de uso de máscara e distanciamento físico.

A autoridade analisa as imagens que mostram uma dezena de pessoas que bebem e dançam, de acordo com informações do site Bío-Bío.

Ao fundo, vê-se o caixão e outras pessoas sentadas, transgredindo as medidas sanitárias obrigatórias, em uma região em quarentena e com altos índices de circulação viral.

"Uma vez recolhidos os antecedentes e apurados responsáveis ​​pela violação dos requisitos e protocolos destas cerimónias em meio à pandemia, serão aplicadas as sanções correspondentes", detalhou. Confira:

VIDEO | Sin cumplir medidas sanitarias como el uso de mascarillas o distanciamiento social se realizó el velorio según quedó registrado en un video.https://t.co/bwrH5fMeJ6 — BioBioChile (@biobio) February 2, 2021

Com informações do site Bío-Bío