Vídeo mostra homem arriscando-se para salvar cobras venenosas em poço

O vídeo que mostra o trabalho de um homem cuja missão é resgatar cobras voltou a fazer sucesso na Internet. Na gravação, ele entra pendurado em um poço para retirar víboras de Russel, uma víbora que pode se tornar muito agressiva.

De acordo com o portal Hindustan Times, no período entre 2000 e 2019, 1,2 milhão de pessoas morreram na Índia devido à picada de cobra e a maior responsável foi víbora de Russell, dona de um veneno que também pode deixar diversas sequelas, como amputações.

Um dos efeitos do veneno é a coagulação do sangue potente que pode fazer estragos. Confira um vídeo que mostra este processo ao pingar gotas do veneno em sangue humano: