Policiais chegam para interromper festa de swing, mas são confundidos com strippers contratados

Um sítio nos arredores da cidade de Mar del Plata, na Argentina, foi palco de uma cena bizarra.

Na noite da última sexta-feira (08/01), vinte casais participavam de uma festa de swing (troca de casais) na propriedade – o que está proibido na região por causa da pandemia.

Quando os policiais chegaram no local para interromper o evento, foram confundidos com strippers contratados.

"Primeiro entraram os agentes de operações especiais. Quando nos viram, pensaram que nós fôssemos parte do show." – Declarou um dos policiais.

Segundo o Infobae, uma mulher teria se aproximado dele dizendo: "Que olhos você tem… Me excitam muito!" Entretanto, a excitação foi dando lugar à frustração, ao irem percebendo que a festa acabaria mais cedo.