3 histórias sobre cachorros que fizeram muito sucesso em 2020

As histórias e notícias que envolvem cachorros sempre dão o que falar nas redes sociais. Confira as três que mais se destacaram em 2020:

Vídeo de cachorro que parece desintegrar em rio faz sucesso nas redes sociais

Os animais de estimação sempre pregam peças no dono e neste vídeo podemos ver como um cachorro muito sujo parece se desintegrar nas águas de um rio. Confira:

Cachorro surpreende donos ao voltar para casa com filhote de animal selvagem

De acordo com o Bored Panda, o cão de uma família do condado de Washington, nos Estados Unidos, saiu de casa para fazer suas necessidades e acabou salvando a vida de um filhote perdido. No entanto, os donos perceberam que seu animal de estimação havia “adotado” algo bem diferente de um cachorro.

Recém-nascido, o filhote de urso não teve a mãe encontrada e logo foi reabilitado no centro de vida selvagem Wildlife Center of Virginia.

Vídeo mostra momento em que filhote de cachorro é salvo de píton que o atacou no quintal de casa

Uma família de Queensland, na Austrália, quase perdeu cachorro de apenas 9 meses que foi atacado por uma cobra píton no quintal da sua casa. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança e se tornaram virais nas redes sociais esta semana.

“Foi só pânico, então corri e quando cheguei ao quintal, meio que congelei e gritei. Vi a píton envolvendo-se em torno dele. Eu só queria livrá-lo disso e queria ver como Jasper estava, assim que ele foi liberado, ele simplesmente correu para dentro”, revelou.

Apesar do ferimento na orelha, o filhote teve o pulmão lesionado, mas se recuperou.