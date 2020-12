Vídeo registra momento de desespero em que dois guindastes que erguiam torre cedem; assista

Um vídeo compartilhado este mês pelo site Live Leak e por um canal do YouTube, registra uma situação desesperadora vivida no que aparenta ser uma zona de construção.

Nas imagens, que estão repercutindo, dois guindastes são registrados erguendo uma torre, que possivelmente seria posicionada no mesmo local, porém algo inusitado acontece.

Como se pode ver na gravação, ambos os recursos não aguentam o peso da torre, fazendo não só que ela tombe, mas que os dois se partam ao meio.

Não foram compartilhadas informações sobre se houve algum ferido com a queda dos guindastes e nem revelado o local do ocorrido, mas as imagens demonstram o fato.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.