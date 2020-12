Após anos de piadas, Barrichello dá o troco e diz que vai se vacinar primeiro

Carregando a fama de atrasado por anos, o piloto brasileiro Rubinho Barrichello resolveu brincar com a situação e postou em seu stories no Instagram uma mensagem ironizando as piadas.

Aproveitando o início da vacinação contra covid-19 nos Estados Unidos, ele diz em sua postagem: “Rubinho Barrichello mora nos EUA e vai se vacinar antes de você”, além das frases ‘Fim de uma era de piadas’ e ‘#chupa mundo’.

A postagem repercutiu nas redes sociais, com muita gente rindo da situação e dizendo que agora o jogo virou, mas teve gente que nem assim deixou barato. “Deve ser a vacina do sarampo”, disse um internauta.

O troco de Rubinho Barrichello contra as piadas surradas… pic.twitter.com/yVKu7whGck — Milton Neves (@Miltonneves) December 16, 2020

Hoje sim.

Hoje sim.

Hoje não.

Hoje não.

Hoje não vai ter piada com Rubens porque ele está à frente de vocês e já vai se vacinar contra #COVID19 Respeitem, Barrichello. pic.twitter.com/7fb5Z1CYqo — Bryan Clem (@bryanclemrj) December 16, 2020

E o Rubinho Barrichello zoando pq vai se vacinar antes da gente.. hahaha que momento! pic.twitter.com/zFHPBWfphe — Rico (@brunoricoo) December 16, 2020