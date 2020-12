Vídeo que mostra a odisseia de mulher tentando andar em uma rua congelada se torna viral nas redes sociais

A chegada do frio e das baixas temperaturas gerou fortes geadas em Kiev, na Ucrânia. As ruas da capital ficaram congeladas e se tornaram pistas de gelos, um desafio para os cidadãos que tiveram que literalmente “deslizar” para poder ir e vir.

Imagens divulgadas pela RTÉ News, se tornaram virais nas redes sociais depois que uma transeunte foi registrada tentando, sem sucesso, se equilibrar e subir em uma calçada. Confira:

CCTV footage captured in Kyiv, Ukraine yesterday shows people struggling to walk downhill due to ice covering the street in the city centre. Over 4,000 sweepers were deployed to remove the ice from the city streets. pic.twitter.com/yhmpTWqb5I

— RTÉ News (@rtenews) December 11, 2020