Vídeo: Cachorro pula na água e enfrenta tubarão que ameaçou seu dono

O cão Tilly estava com seu dono na beira do mar quando um tubarão se aproximou da parte mais rasa, provavelmente mais por curiosidade do que com intenção de atacar.

Tilly não teve dúvidas sobre o que deveria fazer para proteger seu dono. Ele saltou na água para espantar o tubarão, mesmo correndo risco de ser mordido.

O tubarão rapidamente nada para o fundo e o cachorro continua de guarda, com a orelhas em pé, procurando o ‘invasor’.

Veja o vídeo: