Parece cena de filme de terror: Crocodilos invadem cidade durante alagamento

A tempestade tropical Eta atingiu com força o sudeste do México, causando fortes chuvas e alagamentos nas regiões de Chiapas, Veracruz e Tabasco. Pelo menos 72 mil pessoas tiveram que abandonas suas casas e 27 pessoas morreram.

Agora, a população local enfrenta outro terrível problema. O transbordamento dos rios provocou graves enchentes nas ruas da cidade de Villahermosa.

Junto com as águas, crocodilos enormes tomaram as ruas da cidade. Em vídeos gravados por moradores, eles são vistos nadando pelas ruas, escondido embaixo de carros e casas, apavorando a população local.

Veja os vídeos:

Alguns dos crocodilos, segundo os moradores, têm mais de 3 metros. Pelo menos sete animais já foram capturados pelo serviço de defesa civil.

