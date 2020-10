Candidato a vereador humilha guarda de trânsito após ser multado

Um candidato a vereador da região de Santos, no litoral paulista, se tornou uma das principais figuras de discussão da internet. Em um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais, ele é flagrado humilhando um profissional da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) após ter sido multado por falar ao celular e dirigir ao mesmo tempo. O fato ocorreu no último domingo (25).

Segundo informações do portal Correio 24 horas, o homem responsável pelas agressões verbais é Luiz Wanderley Martins Júnior (DC).

No dia do ocorrido, o profissional de trânsito havia sido designado para fiscalizar e orientar o trânsito próximo ao Mercado do Peixe. Em entrevista, o funcionário que preferiu não se identificar, relatou que em um primeiro momento foi abordado pelo candidato que pacificamente o questionou se havia sido multado e quando descobriu que sim, começou a desferir diversas ofensas.

“Ele se alterou, porque viu que não tinha como voltar atrás. Ele disse que eu não sabia quem era ele e começou a me ameaçar. Sacou o celular e começou a gravar. Eu pensei: ‘Bem, ele vai me filmar, vai me xingar e eu vou continuar exercendo minha função’. Ele percebe que não estava prestando atenção e me provoca ainda mais”, relatou o funcionário.

Na gravação é possível ver como o político ataca o profissional da CET que estava trabalhando com palavras de baixo calão e diversos outros termos ofensivos.

Procurado, Luiz Wanderley Martins Júnior afirmou que não será mais candidato devido conflitos internos no partido e disse que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.

Confira abaixo o vídeo do caso que aconteceu no último domingo.