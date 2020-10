Vídeo mostra engenheiros chineses movendo prédio de 7 mil tonedas para outro local

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma equipe de engenheiros chineses fazendo algo impensável para nós, do ocidente. Um prédio de 7 mil toneladas é empurrado cerca de 60 metros em um tipo de readequação urbanística em Xangai, na China.

O prédio abrigava uma escola primária e foi movido para dar lugar a um moderno centro comercial, que será construído no terreno.

Para não demolir o prédio, que foi construído em 1935, as autoridades decidiram mudá-lo de lugar.

Para isso, foram usadas 200 pernas robóticas capazes de suportar o peso avassalador. Elas caminhavam alternadamente, dando a impressão que o prédio estava andando.

Veja o vídeo:

Another Mind Boggling Engineering Feat 🤯 #China construction team just "lifted and moved" a massive school building in Shanghai over a 18 day period to a new location pic.twitter.com/yDdJgpFr9n

— StarBoy 🥭 (@StarboyHK) October 21, 2020