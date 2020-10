Foto de gato com braço ‘destacado’ do corpo viraliza; entenda a imagem

Uma foto em que um gato parece estar com o braço destacado do corpo viralizou.

Postada recentemente no Twitter com a legenda ‘quase tive um ataque cardíaco’ (em tradução livre para o português), a imagem já alcançou 679 mil curtidas e 128 mil retweets.

Nearly had a heart attack. pic.twitter.com/oWFb9kT8hB — i drink good (@aleashuhh) October 6, 2020

Entretanto, quando observamos a imagem com mais atenção, percebemos que o gato ‘mágico’ apenas está deitado com apenas uma de suas patas para trás e a tal pata ‘destacada’ é apenas um osso com a mesma cor do seu pêlo.

Logo, não há motivo para pânico: trata-se apenas de uma ilusão de ótica muito divertida.