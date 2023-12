Cada ano de nossa vida é marcado por uma simbologia numérica, que nos mostra os detalhes que marcarão este período. Ou seja, saber o seu Ano Pessoal é uma forma de tentar entender o que vai acontecer em 2024 na sua vida.

Muitas vezes, a gente busca por algo que é oposto as oportunidades que temos no atual momento. Isto geralmente acontece porque não é fácil aceitar os tipos de desafios, oportunidades e aprendizados do período em que estamos vivendo.

Essa negação e essa resistência aos tipos de experiências mais favoráveis ao nosso crescimento podem gerar incômodo e ansiedade. Com você acontece isso? Você acaba vivendo algo oposto ao que se apresenta como apropriado ao seu ano?

Uma pessoa está no Ano Pessoal 9, por exemplo, pode planejar novos projeto, mas acaba deparando com a necessidade de concluir vários deles. Ou seja, antes de começar algo, é mais apropriado fechar ciclos e lutar contra isso pode gerar ansiedade.

O que fazer ao saber o que vai acontecer em 2024?

Quanto mais você resiste ao que é favorável com o seu Ano Pessoal, mais você pode sentir angústia e ansiedade. Não é que você tem que mudar seus planos, mas saber as tendências sobre o que vai acontecer em 2024 pode ajudar você a planejar seus objetivos dentro do que é favorável.

Por isso, é importante se propor a estipular metas de janeiro a dezembro que condizem com o número do seu Ano Pessoal. Porque, dessa forma, você pode ficar em harmonia com seu processo evolutivo de desenvolvimento pessoal.

Para confirmar qual o seu Ano Pessoal em 2024, é só incluir seu nome completo e data de nascimento aqui.

Então, vamos lá!

Como aproveitar o seu ano novo

No Ano Pessoal 1, não espere ritmo lento e tranquilo. Esse ano pode ser super dinâmico e exigir de você coragem para iniciar novos projetos. Se você vai estar no Ano Pessoal 2, tente não assumir muitos desafios. O ano pede que você desenvolva serenidade e a sensibilidade para resolver conflitos e divergências. Se esse for seu Ano Pessoal 3, tente desenvolver suas habilidades comunicativas para ter mais prazer e crescimento na sua vida. No seu Ano Pessoal 4, tente encarar responsabilidades familiares e profissionais como forma de reestruturar suas bases na vida e alcançar maior estabilidade. Quem passa pelo Ano Pessoal 5 tem a chance de ver acontecer muitas oportunidades de mudanças ao longo do ano. A sugestão é: abrace as crises e se abra às possibilidades de ampliar sua visão de mundo, como viagens, por exemplo. A oportunidade para quem estiver no Ano Pessoal 6 é reconhecer que se você atuar de maneira diplomática e compassiva pode criar maior paz, harmonia e união nos seus relacionamentos, principalmente familiares. Tente não acelerar seu ritmo se você chegou ao Ano Pessoal 7. É um ano para você refletir mais, ter mais tempo para si e se conhecer melhor. Por isso, se concentrar excessivamente nos assuntos materiais e externos pode não ser legal. Quem chega ao Ano Pessoal 8, precisa cuidar para não sabotar as oportunidades de sucesso que podem surgir. Tente assumir suas ambições, lidar diretamente com assuntos financeiros e se concentrar no que você pode realizar em 2024. E, finalmente, pessoas que vivem o Ano Pessoal 9 precisam aprender que não existe controle sobre os ciclos que chegam ao fim, por isso desenvolver desapego e desprendimento pode ser ótimo. Finalize pendências, se possível.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br