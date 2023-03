Última Lua Minguante do ano: faça um banho de limpeza energética

Estamos vivendo desde terça (14/03) a última Lua Minguante do ano – sim, você não leu errado. O ano, para a Astrologia, se encerra às 18h23 do dia 20 de março. No minuto seguinte, o Sol entra Áries e aí começa um novo Ano Novo Astrológico.

Esse é um momento importante e potente para deixar e rever crenças e situações. Na semana que vem, além de estarmos no novo ano, o Sol e a Lua estarão em Áries, botando fogo e dando impulso para seus objetivos, sonhos ou o que você quiser plantar.

Por isso, essa última semana antes do Ano Novo Astrológico tem uma excelente energia de encerramento e revisão. Sem contar que a Lua Minguante (veja aqui o calendário lunar 2023 completo) é uma época de recolhimento.

Pensando nisso, trago uma sugestão de banho de limpeza energética com ervas (que você pode fazer qualquer dia até dia 20 de março).

Faça um banho de limpeza energética

As ervas são uma forma natural e poderosa para equilibrarmos nossas energias. Veja aqui guia de plantas e ervas para usar quando quiser!

A seguir, sugiro utilizar algumas plantas sugeridas abaixo para aproveitar a energia de encerramento desta última Lua Minguante do ano. Assim, você vai estar com tudo pronto para colocar a energia ariana de ação, início, impulso e força nos seus sonhos a partir desse novo ciclo astrológico.

Ingredientes

Ervas que você pode usar: Arruda, Guiné, Casca de alho e/ou Eucalipto Vinagre (de maçã ou qualquer outro) 1 litro de água

Preparação

Ferva um litro de água e desligue. Então, em um balde, despeje as ervas desejadas, o vinagre e a água quente por cima. Agradeça a natureza e as ervas que estão fornecendo suas propriedades e sabedoria para você e intencione o que você espere do banho! Então, à noite, antes de dormir, tome o seu banho e não saia mais de casa depois.

Como tomar o banho

Quando a preparação amornar, coe e, após o seu banho de costume e, jogue o banho no corpo (pode ser da cabeça ou dos ombros, isso é bem pessoal). Intencione, enquanto o despeja, que o seu campo energético está sendo limpo e purificado Depois, pode se secar como de costume. Por fim, antes de dormir, faça uma prece direcionada para os seus mentores espirituais e anjos da guarda, pedindo que cuidem do seu sono e facilitem o que está encerrando, saindo, revisando.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Aline Lang

Formada em Theta Healing (DNA Básico, DNA Avançado e Aprofundando no Digging); especializações em Manifestação e Abundância, Alma Gêmea, Ritmo e Peso Perfeito, Theta - Reiki nível I, II, III e mestre, Regressão terapêutica.

alinelangterapias@hotmail.com