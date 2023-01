Pistas sobre vencedor, tretas e DRs: veja as previsões astrológicas para o BBB 23

Quem vai ganhar o BBB 23 é, literalmente, a pergunta de milhões. A gente recém está conhecendo quem são os participantes, mas já quer saber de romances, tretas, panelinhas e afins. Então, a gente convidou a astróloga do Personare Nai Tomayno para fazer uma análise e contar quais são as previsões astrológicas para o BBB 23.

Logo de cara, fique sabendo que o programa começa e termina com o famoso Mercúrio Retrógrado. Então, um spoiler: vai ter muita confusão e treta na comunicação nesta edição. Mas outros aspectos também indicam tensões e ainda dão pistas sobre a final do BBB 23.

Antes de saber tudo, se você ainda viu, confira aqui as previsões para o seu signo em 2023 e veja quais os momentos mais delicados e as melhores oportunidades para você no ano.

BBB 23 começa com Mercúrio Retrógrado e mais tretas

Mercúrio Retrógrado: confusões desde o início

O BBB 23 vai começar faltando dois dias para o primeiro Mercúrio Retrógrado de 2023 acabar. O programa começa dia 16/01, e o planeta da comunicação retoma o movimento direto dia 18/01.

Conhecida de grande parte das pessoas, a retrogradação pode causar ruídos na comunicação, aumentar as cobranças e, consequentemente, gerar mais tretas.

Essa retrogradação está ocorrendo no signo de Capricórnio, por isso, além das cobranças tradicionais do trânsito, poderemos ver bastante estresse caso as pessoas não cumpram com o que prometerem ou mudem sua postura inicial.

Como Capricórnio fala de finanças e sociedade, as tretas podem estar relacionadas à oposição entre os grupos Camarote e Pipoca. Aliás, conheça aqui os signos dos participantes do BBB 23 e entenda desde já a personalidade deles.

Além disso, como Capricórnio é um signo que fala de metas e ambições, a disputa pelo milhão e os prêmios será ainda mais acirrada nesta edição.

Vênus/Lua: muitas brigas por amor

O mapa astral do BBB 23 fica marcado por uma quadratura (que é um aspecto tenso) entre o planeta dos sentimentos (Lua) e o planeta que representa amor e prazeres (Vênus). Portanto, é provável que o romance chegue com um excesso de intensidade, o que pode não ser muito saudável.

Além disso, como Vênus está em Aquário, indica que cada pessoa dos possíveis casais vai priorizar seu espaço. E a quadratura também pode indicar uma competitividade de casal, brigas sobre comida, busca por prazer e luxo de uma maneira exacerbada.

Sem falar na necessidade de nutrição emocional que desencontram o prazer. Os participantes podem sentir que o que faz bem para eles não vai ser o que eles vão querer, fazendo até escolhas ruins no amor.

Lua em Escorpião: muitas mágoas

O mood do programa fica marcado com a Lua em Escorpião, que pode aumentar a competitividade e levar a esconder as estratégias de luta dos outros participantes.

Como Marte, o regente dessa Lua, está em Gêmeos, provavelmente irá prosperar quem se destacar na comunicação, socialização, e “merchan” com o público. Algumas mágoas e compulsões também podem sondar o comportamento dos nossos brothers.

Mas a Lua vai mundana de fase e de signo ao longo do programa. Veja aqui no Calendário Lunar 2023 e entenda as tendências emocionais de cada período.

Marte em Gêmeos: muita fofoca e DRs

Sendo o regente da Lua desta edição e responsável por indicar a maneira pela qual as pessoas vão competir, Marte em Gêmeos pode indicar fofocas, DRs, pessoas falando demais ou falando sobre tantos assuntos que acabam se falhando.

Além disso, as previsões astrológicas para o BBB 23 indica que podemos assistir a momentos de disputa intelectual, numa luta por mostrar quem sabe mais.

Astros dão pistas sobre o grande vencedor

Possibilidade de ser alguém ligado a causas sociais

O mapa astral da abertura do BBB 23 (16/01/2023, às 22h30) tem Ascendente em Libra e Casa 5 (que representa o entretenimento, especulações, lucros, jogos e apostas) em Aquário, com Vênus nessa Casa.

Com isso, fica ainda mais forte nesta edição a tonalidade que já vínhamos vendo nas edições anteriores. Forte pegada de causas sociais, questões políticas, posicionamento de ideias e luta pelas minorias.

Nesse sentido, o vencedor do BBB 23 tende a ser alguém que defende seus pensamentos contra o conservadorismo e os preconceitos, e com uma forte persona social, ligado a questões de raça, gênero, classe e sexualidade.

Sol/Saturno: ganha o mais forte desde o começo

Analisando as previsões astrológicas para o BBB 23, também vemos que no dia da final, 25/04, o Sol em Touro faz um sextil com Saturno em Peixes. Ou seja, o doador de luz e destaque, nosso Astro Rei, está em diálogo fluido com Saturno, que representa as autoridades e “quem manda”.

Além disso, o mapa do começo do programa tem um Sol em Capricórnio, sendo representado por Saturno domiciliado, indicando que pode acontecer do mais forte prevalecer com a preferência.

Saturno, Vênus e Sol: vencedor pode ser um artista

Saturno em Peixes, um dos grandes protagonistas das previsões astrológicas de 2023, é um indicador do mundo da espiritualidade, das causas sociais e da Arte. Já o Sol em Touro da final, um indicador do mundo material, dos prazeres e também da Arte.

Com esse denominador em comum, e ainda porque Vênus estará em Gêmeos, signo que coloca a prosperidade na pessoa que fala ao público, temos grandes chances de ter alguém do meio artístico ou de grande popularidade como grande vencedora do BBB 23.

Destaque para causas feministas

Também no dia da final do BBB, Vênus estará em sextil com Quíron (aquele que representa nossas feridas) e com Lilith (o lado que deseja se libertar das amarras da sociedade), a Lua em Câncer (signo da maternidade e de questões do feminino no coletivo) faz sextil ao Sol e trígono a Saturno.

Mas, principalmente, a Lua estará próxima à Marte, planeta das Guerras e lutas. Tudo isso indica que alguma mulher pode se magoar ou receber o corte da espada marcial, ou até ajudar a curar feridas da sociedade com o resultado do programa.

Mercúrio Retrógrado na final também

Mercúrio é um planeta especialmente importante para o programa, pois é ele que rege os assuntos de entretenimento e comunicação. Mas esta edição pegou uma retrogradação no início e outra na final.

Diferente da primeira, a retrogradação de Mercúrio que começa em 21 de abril — apenas quatro dias antes da grande final — vai ser no signo de Touro.

Portanto, a revisão que o movimento pede envolve os temas taurinos: mundo material, finanças, prazeres, etc. Além disso, a retrogradação indica que pode vencer uma pessoa que já tem uma renda e isso ser alvo de críticas, ou ganhar a pessoa que de fato mais precisa do dinheiro do prêmio.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com