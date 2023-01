Clima para sedução e radicalismos: as previsões astrológicas de 8 a 14 de janeiro de 2023

O início do ano é o momento oportuno para traçar metas, e alguns aspectos nas previsões astrológicas para a semana de 8 a 14 de janeiro de 2023 impulsionam e trazem novos movimentos. Mas também temos tendência a agitos e uma energia radical no ar.

Além disso, as previsões presenteiam os solteiros com boas notícias, pois o clima de paquera e sedução está no ar por esses dias. Será que não é hora de tomar aquela iniciativa que estava sendo adiada? Aliás, vale ver aqui como será o amor nas previsões para o seu signo em 2023.

Agora, vamos conferir o resumo astrológico e entender melhor o que o Céu traz para a gente nas previsões da semana de 8 a 14 de janeiro de 2023:

A partir de terça-feira (10), Sol fica em sextil com Netuno: um lindo aspecto para sonhar! Até quarta-feira (11), Mercúrio faz trígono com Urano, trazendo inovação, mas também agitos, e Vênus em Aquário está em trígono com Marte em Gêmeos, o que dá um up na libido. Vênus em Aquário quadrando Urano em Touro, a partir de quinta-feira (12), é o maior complicador da semana. A boa notícia é que Marte volta ao movimento direto em Gêmeos, destravando as nossas vidas.

Quer entender melhor e se preparar para aproveitar os aspectos dessa segunda semana de 2023? A seguir, te explico tudo em detalhes. Mas lembre-se que você pode ver como todos os trânsitos da semana vão repercutir na sua vida consultando aqui o seu Horóscopo Personalizado .

Mercúrio em trígono com Urano: curta a inovação

Durante a semana, vamos caminhar entre a inovação e o agito. Até quarta-feira (11), Mercúrio em trígono com Urano enche a mente de novas ideias e você pode aproveitar para traçar planos para o ano que acaba de começar.

É que Mercúrio vai estar em uma boa sinergia com Urano, em um trígono que liga dois planetas no mesmo elemento – Terra. E o Elemento Terra tem muito a ver com o plano material e as questões da vida real. Essa combinação proporciona boas ideias sobre o que é concreto e pode favorecer o plano material.

Mercúrio tem a ver com a nossa mente, pensamentos e a maneira como a gente se comunica, e isso pode nos levar a ter novos insights durante esses dias. Que tal trocar uma ideia?

Como Mercúrio/Urano beneficia as inovações, pode ser que você descubra coisas que modernizem e facilitem a sua vida. É como se tivesse com ótimas ideias por conta desse aspecto borbulhante de criatividade.

Vênus em Aquário: mais atração e lábia

As previsões astrológicas para a semana de 8 a 14 de janeiro de 2023 trazem ainda Vênus em Aquário em trígono com Marte em Gêmeos até quarta-feira (11). Solteiros, cheguem mais, que o assunto é com vocês.

Vênus é o planeta da sedução e do encantamento, enquanto Marte é o planeta da ação e da sexualidade. Com isso, teremos um clima bem interessante para a paquera.

Mas a sedução tem um sentido global. Por exemplo, você precisa encantar outras pessoas para vender um projeto, e isso também fica favorecido.

Além de tudo, essa combinação vai acontecer em signos do Elemento Ar, favorecendo bastante a lábia e as comunicações.

Dica para as pessoas solteiras

É provável que as palavras fiquem cheias de mel e borogodó nesta semana. Por isso, se você tem uma paquera, é hora de tomar uma iniciativa e chegar com graça, conteúdo e leveza.

Dica para as pessoas comprometidas

Agora, para quem está em um relacionamento, a dica é aproveitar para aquecer o clima de sedução com mensagens ou, quem sabe, buscar lugares novos para ir. O momento é quente e devemos aproveitar!

Dica para quem terminou relacionamento

Para quem teve alguma baixa no relacionamento recentemente, este é o momento de encontrar maneiras de renovar e não se prender em algo que não funciona mais. Há um tom de virar a página e aproveitar o momento para retomar o movimento com uma outra pegada.

Lembre-se: não dá mais para ir por caminhos velhos.

Vênus quadrando Urano: propensão a radicalismos

O agito se intensifica a partir de quinta-feira (12), quando Vênus em Aquário faz quadratura com Urano em Touro, gerando uma energia bastante radical. No coletivo, podem ocorrer manifestações, tanto no Brasil quanto em outros países.

Na vida pessoal, existe uma tendência a rompimentos daquilo que não está bom. Pessoas que tiveram crises em relacionamentos na Virada do Ano, por exemplo, poderão chegar a conclusão que precisam mudar algo ou romper.

Além de tudo, o agito vai vir de outras fontes, algo muito comum quando Vênus está com Urano, gerando imprevistos. Podem ocorrer instabilidades financeiras e em parcerias profissionais ou afetivas ou, ainda, para pessoas próximas.

É importante tomar cuidado com as redes sociais, porque tem uma energia forte de polêmicas e até de cancelamento, com muito radicalismo.

Sol em sextil com Netuno: intuição e liberdade

Para ajudar um pouquinho os aspectos desafiadores da semana, temos Sol em sextil com Netuno a partir de terça-feira (10), favorecendo a intuição e ajudando a gente a não meter os pés pelas mãos.

A energia de Vênus com Urano é radical e pode levar ao excesso, mas Sol com Netuno dá aquela sacada e nos leva à reflexão:

Será que faço dessa forma? Como proponho essa mudança que eu quero?

Como há um desejo de liberdade nesta semana, a dica valiosa é procurar não pegar no pé de ninguém, pois com Vênus com Urano as pessoas querem ficar mais livres. Cobranças podem gerar términos e, se for um relacionamento novo, o outro poderá se queixar que desse jeito não está funcionando.

Podemos ver notícias de casais que a gente nunca imaginaria que se separariam. Mas enquanto para nós pode soar de forma abrupta, na verdade, a crise começou há semanas – ou até meses – e pode estourar agora.

Fim de Marte retrógrado

Na quinta-feira (12), Marte, que vinha retrógrado desde 28/10, retoma o movimento direto em Gêmeos, onde fica até 25 de março.

Marte Retrógrado reduziu nosso fôlego, sem contar que coincidiu com Copa do Mundo e uma série de eventos. Isso nos deu a sensação de que tudo o que a gente queria lançar (Marte), em termos de comunicação (Gêmeos), exigia muito mais esforço (retrogradação). Sentiu isto?

Agora que Marte fica direto neste signo móvel e comunicativo, devemos notar uma facilidade para nos comunicar e motivar as pessoas a participarem. É um ótimo momento para organizar eventos e reuniões, pois estaremos com mais fôlego.

Hora de sair da reflexão e partir para a ação

Gostou das previsões da semana de 8 a 14 de janeiro? Agora você pode se preparar para os agitos, aproveitar para inovar e dar um novo movimento, rumo ao que deseja. E cuide com o radicalismo que não seja saudável.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

