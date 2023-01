Todo ano começa com um sopro de esperança de dias melhores. Depois de um ano super conturbado no nosso país, essa expectativa é ainda maior. Será que as perspectivas são boas? Neste artigo, a gente te conta o que Astrologia, Tarot e Numerologia preveem para o Brasil em 2023.

Claro que são previsões coletivas, com base nos trânsitos astrológicos coletivos, na carta do ano para todo mundo e no número do Ano Universal. Ou seja, todo mundo deve sentir de alguma forma essa energia na sua vida. Mas se você quiser ver as previsões para a sua vida, vem ver aqui o guia de previsões 2023.

O Brasil em 2023 segundo os Astros

A astróloga Vanessa Tuleski avisou nas previsões da Astrologia para 2023 (que você vê completas aqui): o novo governo deve ter um ano de muita oposição e cobrança, devido à oposição de Saturno ao Sol do mapa do Brasil.

Além disso, pode haver dificuldades de governabilidade devido à entrada de Plutão em Aquário, em março, que é especialmente difícil para líderes carismáticos, porque tendem a enfrentar muita resistência, forte oposição e levantes populares.

Além disso, temos Saturno em Peixes, que indica imprevistos que fogem do alcance do planejamento, como desastres naturais e outras ocorrências que fazem com que nem sempre consigam realizar todo o planejado.

Na economia, o trânsito de Urano a Vênus inclina a uma forte instabilidade econômica até o meio do ano e um impacto inflacionário. No entanto, a partir da entrada de Júpiter em Touro, em maio, é possível que haja melhora econômica geral progressiva, com resultados mais visíveis em 2024.

O Brasil em 2023 segundo o Tarot

A carta do Tarot de 2023 é O Carro, apontando para um ano de rapidez, competitividade e obstinação, além de invenções, tecnologia e soberania, segundo os tarólogos Leo Chioda e Alex Lepletier.

Em um ano guiado por Carro, é possível que tudo avance e acelere, mas não necessariamente em um bom sentido. No sentido negativo, pode indicar acidentes, impulsividade e erros causados pela pressa.

Economicamente, a crise tende a se agravar no início para, aos poucos, ir desacelerando. Por isso, no primeiro semestre, tudo tende a subir – incluindo inflação e dólar. No segundo, aí sim, devem ter de fato melhorias.

A carta indica que teremos mais gás, em especial neste ano pós-eleição. Mesmo que a situação não seja das melhores no que diz respeito à questão econômica, podemos esperar avanços, como a retomada de investimentos.

O Carro é uma carta que indica que tudo esquenta, as tensões se escalam, as discussões se inflamam. É preciso tomar cuidado para não colidir com as pessoas de forma violenta.

O Brasil em 2023 segundo a Numerologia

2023 é regido pelo número 7, chamado de Ano Universal, que é o resultado da soma 2+0+2+3. Todas as previsões da Numerologia para 2023 você encontra aqui.

Segundo o numerólogo Yub Miranda, o número 7 evoca mistério e seletividade, assim como tabus e questões polêmicas, ou seja, permite que segredos venham à tona.

O número 7 também está relacionado ao estrangeiro e à importância de ter aliados. Nesse sentido, as Relações Internacionais podem contribuir para a economia do Brasil em 2023.

Mas a Numerologia também indica que a inflação pode ser acelerada ou pode dar uma freada dependendo do quão competente serão as pessoas contratadas para liderar esse movimento.

Além disso, o cenário internacional pode esquentar com um possível clima de traição entre nações e até maior risco de declarações polêmicas.

