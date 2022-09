A fase lunar minguante, junto com Mercúrio Retrógrado, faz com que a semana seja de fechamento de ciclo e favorável à reflexão. Mas as Previsões Astrológicas de 19 a 25 de setembro de 2022 também têm estímulo, com Vênus em trígono com Urano, a surpresas, e animação, com Sol em oposição com Júpiter.

Mas as armadilhas de uma oposição com Vênus e Netuno vão rondar a partir da metade da semana, dando força para carências e ilusões. A seguir, veja a previsão completa da semana para saber o que aproveitar e o que evitar.

Sol, Netuno e Plutão: vem aí aumento da vitalidade

No início da semana, o Sol oposto a Netuno pode gerar mais dúvidas, no que é enfatizado pela retrogradação de Mercúrio, que começou no dia 11 e vai até 2 de outubro – veja as previsões para Mercúrio Retrógrado na sua vida aqui no Horóscopo Personalizado.

Com isso, alguns podem sentir esta influência, que vem desde a semana passada, como tendo um pouco de desânimo, moleza e queda na vitalidade.

Para quem se sentiu/sente assim, a boa notícia é que, nesta semana, passa a predominar um trígono do Sol com Plutão, atuando até quinta-feira (22), indicando boa recuperação!

Mercúrio e Sol em oposição com Júpiter: coragem e ousadia

Mercúrio já vem em uma oposição com Júpiter desde o final de agosto e esta é a última semana com este aspecto durante a Mercúrio Retrógrado (entenda tudo aqui!).

A retrogradação promove reflexão, enquanto a oposição Mercúrio/Júpiter nos faz refletir sobre onde precisamos crescer e ir além.

Do lado negativo, para algumas pessoas, há aumento da postura de “dono da verdade”, com a vontade de impor seu ponto de vista. Além disso, pode ser uma combinação de aumento de tagarelice.

A partir de sexta (23), é o Sol que se opõe a Júpiter, contato que, do lado positivo, inspira mais coragem e ousadia. O que ajuda a tirar os planos de expansão da teoria, pois há mais animação e confiança!

Do lado negativo, fique atento a exageros, seja na alimentação, gastos ou empolgação. Falando em alimentação, se a sua “saiu dos trilhos” há muito tempo e não voltou mais, confira aqui o curso Alimentação e o seu Mapa Astral, que ajuda a fazer as pazes com a comida e o corpo.

Sol e Mercúrio trocam entre Virgem e Libra

Sol e Mercúrio fazem uma “dança das cadeiras”, com troca de signos entre eles: o Sol passa de Virgem para Libra na quinta-feira (22) e Mercúrio sai de Virgem e entra em Libra na sexta-feira (23).

Lembrando que o ingresso de Sol em Libra abre a parte relacional, inaugurando, também, o Solstício de Primavera no hemisfério Sul. A temporada libriana nos lembra sobre relações, sejam sociais ou afetivas.

Com isso, tendemos a buscar mais este aspecto da nossa vida. Há um aumento da capacidade de nos fazermos agradáveis e transitarmos entre pessoas, bem como busca por equilíbrio de trabalho com lazer. Saiba aqui como o seu signo pode aproveitar o Sol em Libra!

Já Mercúrio, que esteve em Virgem em 2022, de 4 a 25 de agosto, volta para o signo de 23 de setembro a 10 de outubro. O planeta das comunicações fica bem em Virgem, pois o plano mental ganha pragmatismo e atenção aos detalhes ao ingressar em um signo mais técnico, que se baseia mais em dados.

A partir de sábado (24), Mercúrio faz bom aspecto com Plutão, inspirando sagacidade e profundidade!

Vênus em quadratura com Marte: conflito de interesses

Vênus segue em quadratura com Marte até a metade da semana, aspecto que tende a revelar mais questões sexuais, como foi o caso de pedofilia de um ator televisivo e também de um homem que assediava psicólogas em consultas online.

Na vida pessoal, a quadratura pode revelar partes nossas com desejos diferentes, como um lado que quer mais rotina (Vênus em Virgem) e outro que quer mais estímulo e novidade (Marte em Gêmeos).

É mais um fator que coloca lenha na fogueira da já citada indecisão. Nas relações afetivas recentes, fique atento à chance de diferença de expectativas (um quer romance e o outro, só sexo). Nos relacionamentos existentes, pode haver mais necessidade de negociação para lidar com diferenças.

Vênus em trígono com Urano: estímulo e surpresas

Vênus em trígono com Urano até quinta-feira (22) pode ajudar em ganhos financeiros do tipo inesperado nesta semana.

Também pode indicar contatos não esperados de amigos ou nas paqueras. É um aspecto que favorece se abrir mais a surpresas e quebrar um pouco a rotina!

Vênus se opõe a Netuno: atenção com ilusões

A partir da quarta-feira (21), Vênus se opõe a Netuno. O contato tende a ser mais enganoso para relacionamentos, paqueras, parcerias e para o âmbito financeiro. O recado é claro: não é momento para ser crédulo e, sim, ter cautela.

Na mídia, podem surgir notícias referentes a procedimentos estéticos malfeitos e também algum tipo de escândalo revelando uma faceta inesperada de algum famoso. Também podemos perceber aumento de golpes virtuais, por isso, fique ligado.

Na vida social, há mais possibilidade de cancelamentos por motivo de força maior, como um problema de saúde.

No amor, pode bater carência e fantasia. Observe o que aparecer por estes dias, pois há chance de que possa ser algo ilusório ou ter algum aspecto oculto.

Marte em trígono com Saturno: mais eficiência

Mercúrio Retrógrado traz mais falhas em sistemas. Contudo, um trígono entre Marte e Saturno a partir da quarta-feira (21) ajuda a planejar e realizar alguns projetos importantes, com empenho e responsabilidade.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com