Saiba quais são os signos dos participantes de A Fazenda 14

Em pleno Mercúrio Retrógrado, começa nesta terça-feira (13/9) mais uma temporada de A Fazenda. Os nomes dos participantes já foram anunciados e quem curte Astrologia deve estar se perguntando: quais são os signos dos participantes de A Fazenda 14?

Entre os confinados da 14ª edição estão influenciadores digitais, ex-BBBs, cantores e atores, mas nem todos os dados de nascimento são conhecidos do público. E, você sabe, para conhecer o Mapa Astral de uma pessoa é preciso ter horário, data e local de nascimento – se você sabe os seus, faça seu Mapa Astral gratuito aqui.

Sabendo apenas a data, é possível conhecer o signo solar, que é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa e sinaliza características da sua personalidade.

Então, para quem está curioso, o Personare revela os signos dos participantes de A Fazenda 14 e algumas características que eles podem apresentar durante o reality show baseado no Sol.

Signos dos participantes de A Fazenda 14

Sagitarianos, aquarianos e capricornianos estão em peso em A Fazenda 14. São pelo menos três participantes de cada um dos signos nesta edição. Em segundo lugar, aparecem Câncer e Gêmeos, com dois integrantes de cada.

Ainda temos no programa Touro, Libra e Virgem. De Áries, Leão, Escorpião e Peixes, ainda não há representantes – ainda, porque há quatro participantes confirmados (Shayan Haghbin, Alex Gallate, Bruno Tálamo e Mauricio Lourenço, o Pelé) que não encontramos a data de nascimento, sem falar da pessoa que será escolhida do Paiol.

Signo de Sagitário

O signo de Sagitário é considerado o mais positivo, otimista e divertido do zodíaco. Provavelmente, seus representantes não terão dificuldade em se relacionar na Fazenda, pois não falta assunto para este signo.

Tiago Ramos (ex-padrasto de Neymar) Ingrid Ohara (influenciadora) André Marinho (ex-Broz e Power Couple)

Signo de Aquário

O signo de Aquário é leal, confiável e criativo. Conhecido como o melhor amigo do Zodíaco, é bem provável que as pessoas aquarianas se deem bem no reality. Só é preciso considerar sua imprevisibilidade.

Tati Zaqui (funkeira) Ruivinha de Marte (funkeira e tiktoker) Barbara Borges (atriz e ex-paquita)

Signo de Capricórnio

Dedicação e ambição são características fortes da personalidade do signo de Capricórnio. Porém, não costuma ser um signo muito comunicativo – vamos ver como vão se portar seus nativos na Fazenda.

Pétala Barreiros (influenciadora) Lucas Santos (ex-Carrossel) Deborah Albuquerque (ex-Power Couple)

Signo de Gêmeos

O signo de Gêmeos se destaca pela forma de se expressar, pela versatilidade e pela sociabilidade. Sem dúvidas, sua característica mais marcante é a comunicação, por isso, podem ter vantagem em relação ao público.

Thomaz Costa (ex-Carrossel) Deolane Bezerra (influenciadora)

Signo de Câncer

O signo de Câncer tem características muito marcantes, como a capacidade de amar profundamente e a empatia. Por outro lado, entre seus desafios, há a instabilidade emocional.

Rosiane Pinheiro (Atriz, dançarina e musa da Copa) Ellen Cardoso (Moranguinho, esposa de Naldo)

Signo de Touro

O signo de Touro é conhecido pela busca pelos prazeres, mas sua característica mais marcante é a estabilidade e previsibilidade. Sem contar que é um signo muito sensual. Veremos como a taurina se sai neste novo reality show.

Kerline Cardoso (ex-BBB)

Signo de Virgem

O signo de Virgem é conhecido como perfeccionista e crítico. Faz parte da personalidade de Virgem saber planejar até que consiga atingir a qualidade máxima, por isso pode se dar bem em competição.

Vini Büttel (De Férias com o Ex)

Signo de Libra

O signo de Libra é ligado a características como gentileza, esforço para manter a paz e busca por equilíbrio, ou seja, pode ser um bom jogador. Em compensação, a dúvida e a indecisão podem ser bem presentes.

Iran Malfitano (ator)

Saiba mais sobre os outros signos

