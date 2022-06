O Sol do Tarot ensina você a aprender com o passado

O 29º Arcano é chamado de O Sol no Tarot. Nele vemos uma cena bastante curiosa: duas crianças se aproximando, como que prontas a se tocarem. Esse abraço simbólico nos fornece também uma nítida alusão ao contato com esse arquétipo dentro de nós mesmos.

Reflita um pouco sobre a imagem e perceba o quanto esse contato pode ser repleto de calor humano e autenticidade. Assim é o desvelar da sua criança interior.

Experimente aqui o Tarot Mensal e veja se você também deve iluminar o seu passado.

Tarot proporciona contato com nossa criança interior

O Tarot serve como um espelho do mundo e de nós mesmos. Através dele podemos perceber nossas mazelas e também nossas riquezas – não só o que temos ou queremos, mas o que existe e o que falta dentro de nós mesmos. É um instrumento construído por símbolos que possibilita a análise das nossas emoções e dos nossos desejos.

Assim como o homem acompanha a evolução dessas cartas muitas vezes misteriosas a olhos leigos, assim o Tarot também caminha lado a lado com o ser humano: reflete os anseios, as vitórias, os eventos e as relações, tanto as que temos com os outros, quanto a nossa relação com nós mesmos, com nossa realidade interna e externa.

Pensando nas inúmeras possibilidades de abordagem que o Tarot proporciona, a do contato com a criança interior – aquela que você foi e que mora dentro de você – é uma das menos exploradas, mas de extrema importância.

Essa criança é a fonte de toda criatividade, alegria e sentimento de irmandade que nutrimos pelos outros e pelas coisas. É o reduto da pureza, assim dizendo. Acolher sua criança interior traz força para a vida adulta – entenda mais aqui.

Obscurecida pelo tempo, a infância é a etapa da vida que mais diz respeito a nós mesmos. É sabido que ninguém tem uma infância perfeita. Mas é possível voltar ao passado e rever o que pode ser útil e o que deve ser definitivamente entendido para que você possa seguir em frente, firme e forte.

Resgate a sua criança e perdoe os erros alheios

Assim, o resgate gradativo da criança interior acaba sendo uma chance de perdoar os erros das pessoas que nos criaram, das ofensas que sofremos e, principalmente, recobrar a coragem a confiança que toda criança tem em estado bruto ou latente para direcionar melhor as nossas atitudes no agora.

Quando você traz luz à sua criança interior, existe a possibilidade de cura. O vazio que a solidão traz na maioria das vezes pode chegar ao fim, pois não há nada mais poderoso do que um reencontro com você mesmo. Somos nós o genuíno apoio de que precisamos, cedo ou tarde, frente às intempéries da vida.

Além disso, a maneira como cuidamos de nós e o afeto recebido na infância impacta diretamente no amor-próprio – entenda aqui.

O Sol no Tarot: Como entrar em contato com a sua criança interior

Estabelecer contato com a criança adormecida dentro de você não é nada difícil e nem lhe toma muito tempo. É uma prática bastante útil para rever alguns fatos e até mesmo administrar bloqueios que vêm se perpetuando.

Comece observando atentamente o arcano O Sol no Tarot. Ele agora serve como uma porta que levará você a um notável encontro consigo mesmo.

Um passo crucial é encontrar fotografias suas da época da infância. Se não tiver nenhuma imagem, retenha na mente a sua imagem de quando era uma criança. Se possível, procure fotos de outras crianças que se assemelham a você nesse período em questão. Quantos anos ela tem? Pergunte e tente se lembrar dessa etapa da vida, caso ela lhe responda. Aceite e siga a sua intuição nesse momento. Ela é que lhe guiará por esse caminho. A partir disso, comece a relembrar o ambiente, o que houve naquela data, como você se sentia. Se não se lembrar, tudo bem. Mantenha o foco na sua expressão facial e corporal. Eleja uma foto e observe-a atentamente até que esteja nítida em sua mente a ponto de vê-la se movendo e conversando com você, como se a imagem fosse, a partir de agora, um filme. Retenha a imagem em suas mãos e se apresente à criança. Eu sou você hoje. Você mora dentro de mim. Como você está? Registre tudo o que você ouvir ou sentir a partir desse momento. Do que ela precisa? O que ela sente neste momento? Imagine-se abraçando essa criança, da mesma forma que o arcano do Tarot lhe mostra. Como é esse contato? É difícil visualizar essa cena? O que você pode fazer para melhorar esse contato?

Durante e depois do contato com a sua criança

Pode ser doloroso, às vezes, trazer à luz essa criança dentro de você – talvez ferida ou magoada há tanto tempo. Mas também pode ser absolutamente transformador na medida em que a sua autoestima passa a tomar forma e força.

Vale perceber que, ao longo desse contato, você se descobre capaz de mudar o jeito de olhar para as pessoas e, principalmente, para você mesmo.

Veja aqui como a Constelação Familiar pode ajudar a curar sua criança interior.

Lembrar que não era possível ter tudo o que você queria quando era menor, por exemplo, se torna uma valiosa lição para os dias de hoje: que tal valorizar tudo aquilo que você tem conquistado?

E as humilhações e castigos, por mais difíceis e estressantes que possam ter sido, servem agora de motivo para você assumir a sua verdade com o peito aberto e sem medo. Afinal, essa criança não está mais sozinha. Você é responsável pelas reações dela, a partir de agora.

AFIRMAÇÕES POSITIVAS PARA LIDAR COM AS LEMBRANÇAS

Uma alternativa para lidar com os fatos que agora ressurgem é adotar uma postura chamada de “Perdoar e Esquecer”.

Após virem à tona as lembranças, sejam elas quais forem, é válido fazer uso das afirmações positivas, que se tornam verdadeiros mandamentos para redirecionar a sua vida. Veja alguns exemplos:

“Eu perdoo todas as ofensas, humilhações e ausências e sigo em frente, firme e forte” “Sou dono de mim e tenho total controle sobre a minha existência” “Sei que a tendência da minha vida é dar certo e trabalho para isso”

LIDANDO COM O ESPELHO DA INFÂNCIA DAQUI PARA FRENTE

A criança interior é um espelho daquilo que você necessita rever em sua vida. E, muitas vezes, é um resgate harmônico das suas origens, do modo como você administra seus gostos, suas preferências e suas escolhas que formaram a pessoa que você é.

Não é possível apagar o passado, mas é sempre válido tentar resolvê-lo, quando possível, para que você possa defender e acreditar nas suas escolhas e no seu caminho.

Se você cresceu e chegou até aqui, é porque pode muito bem olhar para trás e estender a mão a essa criança sozinha em algum canto escuro dentro de você.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br