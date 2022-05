6 superalimentos para turbinar a mente

O que você come determina muito além de estar gordo ou magro. Os alimentos podem te dar energia ou deixar desanimado, ajudar a ter uma boa noite de sono ou insônia, a ter foco ou não. Por isso, separamos 6 superalimentos que turbinam a mente.

Por que comer influencia na mente?

O microbioma ou flora intestinal não é chamado à toa de segundo cérebro. No intestino existem as bactérias chamadas “do bem” e as “do mal”. Quando mantemos a diversidade e o equilíbrio das bactérias do bem, asseguramos nossa saúde física e mental.

Por isso, o que comemos afeta o nosso intestino e, consequentemente, o humor, a libido, o metabolismo, a imunidade e até nosso raciocínio.

O que comer então?

Nutrir um microbioma saudável com certos alimentos é mais fácil do que se imagina, e parece que o Yoga já sabia isso há milhares de anos.

A concentração da mente e os pensamentos positivos são favorecidos quando a alimentação é baseada em plantas, fermentados, gorduras saudáveis e alimentos frescos.

Por isso, a maioria dos praticantes de Yoga e Meditação adotam dietas vegetarianas ou veganas.

Já ouviu falar em alimentação inteligente? Entenda aqui o que é e como adotar. A seguir, veja 6 superalimentos que fazem bem para a mente.

6 superalimentos que fazem bem para a mente

Estes alimentos são altamente recomendados para aqueles que buscam uma vida plena no momento presente e um coração amoroso e pacífico.

Namaskar!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Gunatiita

Fundadora da escola UNA MEDITAÇÃO, professora de Yoga do Museu do Amanhã do RJ, idealizadora do maior evento de meditação o Rio Desperta.

guna@unameditacao.com