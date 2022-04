Você sabia que utilizar terapias naturais para menstruação, como a Fitoterapia e a Aromaterapia, pode dar a você opções muito mais saudáveis e, ao mesmo tempo, bastante eficazes, prazerosas e seguras para reduzir o desconforto mensal que pode ocorrer nesse período?

Nesse artigo falarei sobre sintomas comuns causados pela menstruação e sobre algumas orientações que podem te ajudar a lidar com esses incômodos menstruais.

Todas as relações duradouras devem ser harmônicas e saudáveis e assim também ocorre com a menstruação, que está presente durante a maior parte da vida das pessoas que menstruam. Algumas pessoas têm uma relação sagrada e amorosa com seus ciclos, mas outras sofrem com sintomas intensos durante este período.

Para manter a qualidade de vida e a saúde durante o ciclo menstrual muitas de nós utilizam medicamentos com frequência, o que sobrecarrega o organismo.

Neste guia de Terapias Naturais para menstruação, saiba o que usar para cada sintoma frequente que você sente nesta fase do mês:

Terapias naturais para menstruação: como lidar com oscilações de humor

Irritabilidade: óleos essenciais de lavanda francesa e laranja doce

No aromatizador de ambientes: use 10 gotas — 5 de laranja doce e 5 de lavanda francesa. Na massagem: massagear o corpo com um creme hidratante feito com estes óleos é muito relaxante. Para cada colher de sopa de creme hidratante pingue 1 gota do óleo essencial de lavanda francesa e uma gota do óleo essencial de laranja doce e use sempre que se sentir irritada. ATENÇÃO: como o óleo essencial de laranja doce é contraindicado para exposição à luz solar, caso queira usar este creme durante o dia, faça apenas com o óleo de lavanda francesa.

Chá para alivio emocional

Os chás de valeriana, capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são ótimos para períodos de estresse e irritabilidade e devem ser cincluídos nas suas terapias naturais para menstruação.

Escolha o seu chá, de preferência feito com as plantas in natura, e sinta o alívio emocional se fazendo presente. Esquente uma 1 xícara de água Assim que começar a levantar as primeiras bolhinhas, desligue o fogo e acrescente 1 colher da planta de sua preferência se for seca ou 2 colheres se for erva fresca. Abafe por 10 minutos, coe e beba ATENÇÃO! Mas não é para tomar chá o mês inteiro, hein! Se você sentir estresse e irritabilidade constantemente procure ajuda terapêutica.

Óleos essenciais para hipersensibilidade emocional, desânimo e tristeza

Óleos essenciais de limão siciliano, bergamota, laranja doce ou grapefruit têm o poder de atuar positivamente no estado de ânimo e no humor, trazendo mais alegria, otimismo e amenizando sintomas que como choro, tristeza, desânimo e sensibilidade extrema.

Use 3 gotas do óleo essencial escolhido em um aromatizador pessoal ou 10 gotas em um aromatizador de ambiente (você pode dividir esta quantidade caso queira usar mais de um óleo, como, por exemplo, óleo de limão com óleo de laranja). Outra forma ainda mais prática para uso é pingar 2 gotas do óleo escolhido em um lenço de papel e inalar profundamente. ATENÇÃO! óleos essenciais críticos são fotossensíveis e podem queimar a pele quando houver exposição ao sol. Tenha cuidado.

Como lidar com incômodos físicos

Hortelã-pimenta para Enxaqueca pré-menstrual

O óleo essencial de hortelã-pimenta é altamente eficaz contra dor de cabeça e enjoo. Em um estudo científico realizado na Alemanha em 2016, esse óleo teve sua eficácia comparada a do paracetamol.

Use 3 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta em um aromatizador pessoal ou 10 gotas em um aromatizador de ambiente. Você também pode pingar duas gotas em um lenço de papel e fazer uma inalação profunda.

Gengibre para lidar com dor de cabeça e enjoo

O chá de gengibre é maravilhoso para amenizar enxaquecas e enjoo durante a fase menstrual.

Ferva um pedaço de cerca de 3 cm de gengibre em 300 ml de água por 10 minutos. Desligue o fogo, abafe o chá por 10 minutos Beba 2 xícaras por dia enquanto os sintomas perdurarem ATENÇÃO! O gengibre pode causar dor estomacais em pessoas com estômago sensível e pode provocar sonolência. Essa raiz não é indicada para pessoas com hemofilia.

Escalda-pés para inchaço

Existem inúmeras receitas de escalda-pés para reduzir o inchaço, principalmente de pernas e pés. Essa é uma das mais simples por ser feita com ingredientes que a maioria das pessoas já têm em casa: água, sal grosso e laranja.

Esquente 2 litros de água Quando começar a formar bolinhas no canto do recipiente, desligue o fogo Despeje essa água em uma bacia funda o suficiente para a água chegar até o meio de suas canelas Fatie uma laranja com casca e coloque no balde com um punhado de sal grosso. Se quiser fazer ainda melhor, utilize o sal amargo ou sal de Epson, encontrado em farmácias. Tempere a água escaldante com água fria até ficar em uma temperatura quente e agradável Mergulhe as pernas na água por cerca de 20 minutos Enxugue as pernas com uma toalha e não pise descalça no chão frio após o processo. Se possível, use meias.

Massagem para dores nos seios

O óleo essencial de Gerânio é um tônico para questões femininas, atuando positivamente na TPM, na menopausa e na menstruação. Por isso, você pode fazer uma massagem com esse. Nenhum óleo essencial deve ser aplicados diretamente na pele. Por isso, é necessário usar um óleo vegetal, que pode ser o óleo de semente de uva.

Em uma colher de sopa de óleo de semente de uva, pingue 3 gotas do óleo essencial de gerânio bourbon Massageie suavemente a região dos seios de uma a duas vezes por dia, enquanto durar este sintoma.

Escalda-pés para aliviar a sensação de cansaço

Escalda-pés de manjericão, alecrim e/ou camomila pode ajudar muito a aliviar a sensação de cansaço que muita gente sente no período menstrual.

Esquente 2 litros de água até começar a formar bolinhas no canto do recipiente. Então, desligue o fogo Despeje essa água em uma bacia funda o suficiente para a água chegar até o meio de suas canelas. Acrescente 2 colheres de sopa da planta de sua escolha ou 1 colher de sopa de cada uma delas. Mergulhe as pernas na água por cerca de 20 minutos. Enxugue as pernas com uma toalha e não pise descalça no chão frio após o escalda-pés. ATENÇÃO! Se tiver pressão alta não use alecrim.

Como lidar com cólicas

Massagem para diminuir a cólica Menstrual

Os óleos essenciais de lavanda francesa e de sálvia esclareia são ótimos para lidar com estados emocionais e físicos ligados à TPM e menstruação de modo geral. Como os óleos essenciais não devem ser aplicados diretamente na pele, é necessário usar um óleo vegetal, que pode ser o óleo de semente de uva.

Faça uma massagem suave na região abdominal com qualquer um destes óleos essenciais ou até mesmo os dois. Em uma colher de sopa de óleo de semente de uva, pingue 3 gotas do óleo essencial escolhido ou 1 gota de cada óleo de uma a duas vezes por dia, até cessarem as cólicas e o desconforto.

Chá quentinho para aliviar as cólicas

Um chá bem quentinho de uma planta medicinal pode ser um santo remédio para as cólicas menstruais. Camomila, calêndula ou erva-doce são ótimos nessa situação.

Escolha a sua planta preferida. Se possível, prepare a bebida com ervas in natura. Leve 1 xícara de água ao fogo. Assim que começar a levantar as primeiras bolhinhas, desligue o fogo e acrescente 1 colher da erva, escolhida na quantidade de 1 colher se for erva seca ou 2 colheres se for erva fresca. Abafe por 10 minutos, coe e beba de uma a duas vezes ao dia. ATENÇÃO! Não exagere nos chás porque em excesso podem causar problemas. Duas xícaras por dia já estão de bom tamanho.

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com