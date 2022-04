Qual parte do corpo você deve cuidar mais segundo seu signo

Você sabia que o seu signo pode indicar a parte do seu corpo mais propensa a ter problemas de saúde? Quando o assunto é Astrologia e corpo humano, cada um dos signos rege uma área, da cabeça (Áries) aos pés (Peixes). Neste Dia Mundial da Saúde (7 de abril), vamos te ajudar a saber qual órgão você deve cuidar mais segundo seu signo.

Mas atenção! Não é apenas o seu signo solar que importa! Outros posicionamentos astrológicos também podem trazer indícios. Assim, é importante ver aqui no seu Mapa Astral qual signo você tem destacado.

Depois, confira as questões que podem aparecer na sua saúde, segundo a astróloga Vanessa Tuleski. Isso não significa uma previsão ou um diagnóstico, mas serve para você prestar mais atenção e cuidar da sua saúde, por isso compartilhamos também dicas de prevenção para cada signo.

Astrologia e corpo humano

ÁRIES: cabeça

Áries rege cabeça, crânio, couro cabeludo, rosto — enxaquecas e dores de cabeça podem ser comuns, além de machucados na cabeça, problemas nos ouvidos e nariz (como sinusite). Preste atenção, ainda, às glândulas suprarrenais, que lançam adrenalina no corpo. Aprenda aqui a acalmar-se com meditação.

TOURO: garganta

Touro rege toda a região do pescoço e garganta, incluindo boca, língua, laringe e cordas vocais, por isso pode haver vulnerabilidade a infecções nessa área. A glândula taurina é a tireoide, por isso há tendência para hiper ou hipotireoidismo (saiba mais aqui!).

GÊMEOS: pulmões

Gêmeos rege todo o aparelho respiratório e pulmões, por isso pode sofrer com questões respiratórias, como asma, bronquite, gripes e resfriados. Também tem de ter atenção com ombros, braços e mãos, pois pode desenvolver tendinite, bursite e lesões nessa área. Aqui você encontra um Guia de alimentos que aumentam a imunidade.

CÂNCER: estômago

Câncer rege a região do ventre, notadamente o estômago e o esôfago, com mais tendência a azias e úlceras estomacais. Deve ter atenção também com os seios, as glândulas mamárias e o útero. Tem tendência a inchaços e retenção de líquidos. Conheça aqui a Reconsagração do ventre e seus benefícios.

LEÃO: coluna

Leão rege a coluna vertebral, a região lombar, o tórax e o coração. É preciso cuidar para que não sejam entupidas as veias e artérias com excesso de gordura, podendo gerar problemas cardíacos. Veja aqui dicas para promover a mudança externa e estimular a mudança interna.

VIRGEM: intestinos

Virgem rege os intestinos, em especial o delgado. É preciso manter uma alimentação saudável para se alimentar para não ter problemas como colites, cólicas intestinais e disfunções gástricas. Saiba aqui como relaxar e os seus benefícios.

LIBRA: rins

Libra rege a região da cintura e também os rins, por isso precisa cuidar com a ingestão de líquidos. Probabilidade a infecções urinárias, que podem levar a inflamação nos rins. O equilíbrio da água harmoniza também nossas emoções e mente, saiba mais aqui.

ESCORPIÃO: órgãos sexuais

Escorpião rege a bexiga e órgãos sexuais e reprodutivos, como pênis, próstata, vagina, ânus e, também, sobre o intestino grosso. Precisa cuidar com hemorroidas e doenças sexualmente transmissíveis. A posição da Lilith no Mapa Astral mostra como você expressa sua sexualidade; veja aqui!

SAGITÁRIO: fígado

Sagitário rege o quadril, o fêmur e as coxas, bem como o fígado e o pâncreas. Precisa ter atenção a problemas no fígado e também com sobrepeso. Há potencial também para problemas com a bacia e o fêmur. Exercitar a atenção plena durante a alimentação pode mudar a sua relação com a comida, veja aqui.

CAPRICÓRNIO: ossos

Capricórnio rege partes duras do corpo, como dentes, ossos e joelhos. Precisa ter atenção a questões dentárias e ortopédicas, assim como reumatismo.Entenda aqui as características de capricórnio no mapa astral e saiba como manifestar a energia sólida deste signo.

AQUÁRIO: tornozelo

Aquário rege a região do tornozelo e calcanhares, bem como a circulação sanguínea, por isso devem ter atenção a problemas de pressão alta ou varizes. Também existe uma propensão a acidentes em geral. Aprenda aqui exercícios de atenção plena.

PEIXES: pés

Peixes rege os pés, ficando mais vulneráveis a fascite plantar e deformidades nos dedos, assim como o sistema linfático. É preciso ter muita atenção com a saúde, pois pode ter doenças de difícil diagnóstico, além de sintomas alérgicos. Meditação é fundamental para Peixes, saiba como começar aqui.

