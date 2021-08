Semana tensa: as previsões astrológicas de 30 de agosto a 5 de setembro de 2021

As previsões astrológicas para a semana começam com um resumo de tudo o que vem por aí entre 30 de agosto e 5 de setembro. A fase lunar é minguante, de redução e fechamento de pendências, por isso, há um clima natural de balanço. Os ânimos podem estar mais reduzidos, tanto pela fase minguante, como por uma oposição de Marte com Netuno. Assim, se estiver cansado, desacelere.

Veja o resumo do que mais vem pela frente nesta semana.

A oposição Marte com Netuno também pode trazer alguns contratempos e atrasos e é um aspecto bem perigoso para a Covid-19, podendo trazer aumento de casos, durante o mês de setembro, em diversas partes do mundo.

também pode trazer alguns contratempos e atrasos e é um aspecto bem perigoso para a Covid-19, podendo trazer aumento de casos, durante o mês de setembro, em diversas partes do mundo. A partir do final de semana, o contexto coletivo tende a ficar mais inflamado, com uma quadratura entre Vênus e Plutão .

. Se houver protestos em diversas partes do mundo, junto com a oposição Marte/Netuno, há potencial de confusões.

Na vida pessoal, há chance de crises com ou para pessoas próximas. Assim, aconselha-se mais diplomacia se não quiser encrencas, que vão acontecer com facilidade, não sendo hora, portanto, de correr riscos.

Mas há bons aspectos para compensar este contexto mais crítico no final de semana, como Vênus em harmonia com Júpiter , com ajudas e auxílios.

, com ajudas e auxílios. Mercúrio em trígono com Saturno , tentando emprestar bom senso para o plano mental.

, tentando emprestar bom senso para o plano mental. E Sol em trígono com Urano , com mais clareza e lucidez.

, com mais clareza e lucidez. Mercúrio também vai ingressar em Libra nesta semana, pedindo, por dois meses, mais habilidade social e interação com o outro.

A seguir, entenda melhor sobre todos esses aspectos para saber a melhor forma de agir ao longo da semana. Mas lembre-se que as previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral, portanto, são tendências que podem ser sentidas por todos.

As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Previsões astrológicas da semana

Até a terça-feira: Marte oposto a Netuno:

O planeta dos objetivos e da ação, Marte, se opõe ao gasoso Netuno até a terça-feira, com o aspecto exato acontecendo na quinta-feira. Isto diminui a precisão de Marte, já que pode haver fatores de ordem maior no caminho, como atrasos e atrapalhos.

Com base nisso, veja 8 dicas para lidar melhor com esta oposição.

Evite deixar compromissos importantes para ir ou fazer em cima da hora, pois a sorte não vai estar a favor para isto. Exemplo: você sai em cima da hora para um voo e encontra um acidente de trânsito que gera atraso, podendo perder o avião. Vai ser preciso ter, de um modo geral, mais paciência com demoras e fatores de ordem maior que vão se interpor nos seus objetivos. Este é um aspecto de favorecimento de contaminações, e tende a reverberar por mais tempo. Por isso, alerta para a Covid-19. Há chance de setembro ter aumento de casos. Em março último, quando houve uma tensão entre Marte e Netuno, isto aconteceu no Brasil. Quem pegar Covid-19 durante este trânsito pode ter mais sintomas de fraqueza, mal-estar e/ou consequências posteriores, embora vá ter um trígono de Marte com Plutão que possa ajudar na recuperação. De toda forma, cuide-se, pois é um contato que baixa a imunidade e a vitalidade. Viroses, alergias e problemas respiratórios também podem aumentar. Previna-se e busque tratamento se for o seu caso. Possibilidade, para algumas pessoas, de cansaço e perda de energia. Se estiver se sentindo assim, evite sobrecarga e excesso de tarefas – dê mais tempo para um descanso. Ações mais confusas e desfocadas. Se você não sabe bem como agir, pode ser melhor evitar começos e empreendimentos neste momento. Alguns podem também agir por inspiração, algo associado a Netuno, mas só vai dar certo se houver também um lado bem prático e ligado nos detalhes, relacionado a Marte transitando pelo terreno do signo de Virgem. Há potencial de descontrole, por isso atente mais para as interações neste período. As pessoas tendem a reagir de forma pouco razoável. Aumente a atenção para não haver acidentes, uma vez que combinação Marte/Netuno tende a trazer acidentes por distração, como com gás (Netuno).

No plano coletivo, este é um contato perigoso, que pode indicar confusões e aglomerações, disputas e brigas que saem do controle em diferentes lugares do mundo. E, como já foi dito, bastante propenso a contaminações e viroses. Portanto, é um momento delicado para a pandemia em diversos países.

Ajuda, porém, que a partir de quarta-feira Marte se harmonize com Plutão. Pode indicar um potencial de força para pessoas que estejam doentes ou a chance de um agir estratégico onde possa estar havendo confusão.

A partir de sexta: Vênus em tensão com Plutão

Vênus começa quadratura com Plutão na sexta-feira, com o aspecto exato na outra segunda-feira, dia 6, reverberando até a quarta-feira, dia 8. Este é um outro contato astrológico difícil, pois pode haver tensões e crises nas relações e/ou com pessoas próximas.

Por exemplo, um parente é internado com Covid-19 ou um amigo conta que está vivenciando uma crise conjugal ou se separando.

Perdas também podem ocorrer sob a vigência desta combinação, cujos efeitos vão se estender por um mês, pelo fato de o aspecto aparecer no mapa da Lua Nova de 06/09.

Tudo o que não anda bem com relações e pessoas tende a aparecer por estes dias. Além disso, no âmbito afetivo, mais gente pode questionar seu relacionamento ou então a falta de um.

Por ser um clima intenso, se há uma relação que você não queira levar para este lado, não trate de assuntos delicados por estes dias. Agora, se você sente que precisa colocar questões em pratos limpos – e está pronto para tentar levar isto com equilíbrio (Vênus em Libra) – talvez sinta que o momento é este, em que precisa desabafar e reivindicar mudanças e transformações.

Porém, não há garantia que a outra parte vá receber bem. Há possibilidade de que possa ser reativa e opor resistência ou, ainda, gerar algum tipo de perda, como o fim de uma parceria.

Sob esta combinação, algumas pessoas podem ficar mais fechadas. Também há possibilidade de emergência de desconfianças (justificadas ou não) e até de obsessões afetivas. Um “amor não curado” batendo à porta, um ex reaparecer.

Nas finanças, podem surgir “despesas necessárias” mais pesadas, como um aparelho eletrônico que queima e tem de ser substituído.

Em um momento prolongado de pandemia, que mexeu muito com as finanças, algumas pessoas também podem ter crises por motivos financeiros. A conclusão de negócios pode não ser muito fácil por estes dias e este é um momento um tanto crítico para investimentos.

No âmbito coletivo, é um aspecto de acirramento de conflitos, protestos e até riscos. Recentemente, no Rio de Janeiro, houve depredação de ônibus em um final de semana ensolarado de 21 de agosto. Por isto, acautele-se com o seu ir e vir, e evite cair em provocação ou gerá-las, pois esta é uma combinação nada amena.

Até novembro: Mercúrio em Libra

Nesta segunda-feira, Mercúrio ingressa em Libra, onde vai ficar um tempo bem longo para os padrões deste planeta, permanecendo até 5 de novembro. Isto vai ocorrer graças à retrogradação de Mercúrio de 27/09 a 18/10.

Mercúrio em Libra vai indicar a necessidade de considerar o ponto de vista do outro, mediar, negociar e trocar. A mente vai tender a estar mais ponderada, mas também indecisa. Há uma tendência maior a escutar o outro – o que em alguns momentos vai ser positivo e, em outros, poderá confundir.

Mercúrio em Libra desenvolve a razão, o senso estético e de justiça na forma de pensar. Favorece também um pensamento mais frio, ponderado e estratégico, mas também uma fala mais agradável, sedutora e que convença o outro a se engajar.

Para quem trabalha com redes sociais, invista nisso. Ou se você tem de convencer seus pares em uma empresa, por exemplo, apresente argumentos, faça o outro entender o seu ponto de vista, seduza e fale de um modo agradável.

Até semana que vem: Mercúrio com Saturno

Na passagem de Mercúrio por Libra, um ótimo momento começa a partir da quinta-feira, até o dia da comemoração da independência do Brasil, com este astro em uma boa aliança com Saturno.

Pense que Vênus em tensão com Plutão às vezes inflama e traz crises e que, com Mercúrio em harmonia com Saturno, tenta-se considerar mentalmente e na fala as alternativas mais racionais e maduras. Isto pode ser bem útil para tentar resolver crises e situações.

Assim, se perceber que algo não está tomando um bom rumo, como uma discussão que se torna agressiva, a melhor ideia vai ser usar a energia de Libra (trazida por Vênus e Mercúrio transitando por este signo) e tentar argumentar a favor de que se mantenha a educação e um equilíbrio, eventualmente propondo a retomada de uma conversa em outro momento.

Mercúrio em bom aspecto com Saturno traz um raciocínio mais claro, lógico e ponderado e ajuda em trabalhos intelectuais.

Outro bom aspecto que pode ajudar o contexto complicado que se arma a partir do final de semana, é um trígono de Vênus com Júpiter, podendo indicar benefícios mesmo em meio a crises.

Por exemplo, um parente é internado com Covid-19, mas a equipe médica é solícita ou o hospital é bom. Há chance de virem ajudas e benefícios, como um amigo que empresta dinheiro para outro que esteja precisando.

Sol em trígono com Urano

A partir da sexta-feira, o Sol em trígono com Urano puxa pela criatividade, inventividade, desejo de libertação e traz benefícios em quebrar a rotina. Este aspecto é outro coringa no meio de tensões astrológicas.

Pode indicar, por exemplo, que um passeio em família que saia do comum, para um lugar diferente, ajuda a amenizar um conflito entre os cônjuges, ou, ainda, que um tempo de um deles passado em outro círculo ameniza um pouco as diferenças.

Para quem viver tensões conjugais sérias, em relações que já estejam no limite, o aspecto pode trazer a certeza de que a melhor alternativa é a separação naquele determinado caso.

Além disso, Sol em fluência com Urano aumenta, como foi dito, a criatividade, a inventividade e também traz um olhar mais claro e objetivo para tudo o que estiver acontecendo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

