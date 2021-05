Benefícios da Kemetic Yoga para saúde física e mental

Nossa saúde física e mental não pode estar nas mãos de qualquer um. Sempre mais seguro receber informações de quem é especialista, tem tradição e conta com anos de experiência na área, concorda? Esse é o caso da Kemetic Yoga.

São conhecimentos tradicionais de especialistas em saúde de uma civilização que desenvolveu pesquisas e produtos usados até hoje nas nossas rotinas. Além disso, os benefícios da Kemetic Yoga comprovadamente funcionam. São conhecimentos ancestrais que respondem a nossas questões atuais.

Kemet é a região da África que hoje conhecemos como Egito. Essa cultura acredita que somos seres infinitos e espirituais, e que nosso corpo deve ser preservado da melhor forma, pois ele é a morada do espírito.

É por isso que essa civilização desenvolveu processos de complexa tecnologia como a mumificação, conjunto de procedimentos químicos e físicos que visava à preservação dos corpos.

A múmia é a maior representação da intenção deste povo para manutenção da vida eterna. As incansáveis pesquisas desta civilização trazem registros de tecnologias de saúde que usamos até hoje. Confira alguns exemplos:

1. Papiro de Ebers

É um dos tratados médicos mais antigos, datado de 1550 a.c. e depois apropriado pelo alemão George Ebers. Contém mais de 700 fórmulas e remédios populares, além de uma descrição precisa do sistema circulatório.

É o documento mais antigo que registra conhecimentos sobre nosso sistema circulatório: “O batimento cardíaco deve ser medido no pulso ou na garganta”, diz.

2. Papiros de Kahun, Berlin e Carlsberg

Esses documentos contêm padrões de procedimentos sobre saúde íntima feminina, ginecologia e obstetrícia. Apresentam séries de teste sobre fertilidade, gravidez e determinação do sexo de uma criança ainda não nascida.

Kahun traz métodos contraceptivos como uso de goma de Acácia, que ainda hoje é referência por se apresentar como espermicida na presença do ácido láctico da vagina. Consta no papiro a seguinte informação: “para permitir à mulher cessar de conceber por um, dois ou três anos: partes iguais de acácia, caroba e tâmaras; moer junto com um henu de mel, um emplastro é molhado nele e…” (Papiro de Kahun)

3. Outro diversos documentos

Outros documentos da civilização de Kemet apontam para outras áreas da medicina e cuidados com saúde. São elas:

Neurologia: descrições completas de procedimentos cirúrgicos intracranianos no século 15 a.C Anestesia: adormecimento de partes do corpo feitos com a utilização de uma mistura de pó de mármore e vinagre. Aspirinas: extração e uso do Acido acetilsalicílico, que conhecemos como aspirina em diversos procedimentos.

Inúmeros exemplos colocam Kemet, na África, como civilização altamente especializada em pesquisa para saúde dos corpos, com tecnologias que são referências para medicina atual.

Foi a partir da autoridade em saúde de seus especialistas que os faraós decidiram grafar nas paredes da pirâmides e em papiros conhecimentos que não poderiam correr o risco de serem apagados com o tempo.

Dentre estas escrituras sagradas, encontramos as filosofias e posturas que compõem a Kemetic Yoga, como forma de manutenção da saúde física, mental e emocional da população.

Toda essa informação que até recentemente não chegava ao Brasil agora se torna cada vez mais acessível a todos. O Ministério da Saúde já inclui a yoga como prática integrativa complementar de saúde, assumindo a comprovada eficiência para cura e manutenção da saúde.

Sendo o Brasil o país de maior índice de depressão da América Latina, praticar Kemetic Yoga significa ter acesso a conhecimentos ancestrais que servem para resolver questões atuais. A Kemetic Yoga pode ser uma grande aliada do bem-estar.

Ana Sou

Faz parte da primeira geração de instrutores de Kemetic Yoga certificados no Brasil. Na yoga de base indiana, está em formação em Yin Yang Vinyasa (Edson Ramos) e Hatha Yoga (Arte de Viver). Também tem formação em Yoga Massagem Ayurvédica (Pune – Índia); e terapia de respiração Rebirthing (Renascimento).

[email protected]