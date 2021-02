As previsões astrológicas para a última semana de fevereiro de 2021 são especialmentes positivas. A rotina pode fluir melhor, amor e relacionamentos começam uma temporada mais assertiva. Começamos com um resumo geral da semana e, na sequência, você poderá entender cada aspecto astrológico que marcará a última semana do segundo mês de 2021.

Mercúrio retomou o movimento direto : todos os assuntos do dia a dia podem fluir melhor. O próximo Mercúrio retrógrado acontece só em maio.

: todos os assuntos do dia a dia podem fluir melhor. O próximo Mercúrio retrógrado acontece só em maio. Sextil entre Sol e Urano : maior agilidade e favorece liberações, “viradas de página” e novidades.

: maior agilidade e favorece liberações, “viradas de página” e novidades. Mercúrio segue em conjunção com Júpiter : visão mais ampla. É preciso evitar os exageros do excesso de empolgação.

: visão mais ampla. É preciso evitar os exageros do excesso de empolgação. Vênus ingressa em Peixes : começa uma temporada que tende a ser mais positiva para o amor e relacionamentos em geral.

: começa uma temporada que tende a ser mais positiva para o amor e relacionamentos em geral. Marte em poderosa sinergia com Plutão: pode trazer energia de combate e estratégia, o que pode ser ótimo nesse momento em que os índices de contaminação e mortes por Covid-19 estão bem altos em várias partes do mundo.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Estímulo e mudanças com Mercúrio e Sol

Com Mercúrio direto desde o sábado (20), e com o Sol em sextil com Urano durante toda a semana, ganha-se em desembaraço e agilidade. O que estava lento ou empacado pode voltar a andar e até se resolver.

O aspecto Sol/Urano é de libertação, liberdade, independência e virada de página. Ainda que o Sol esteja no sensível signo de Peixes, a propensão não é a “arrastar corrente” por qualquer tipo de sofrimento e, sim, de que novidades podem surgir por estes dias. Novos ventos e direções podem ocorrer ou você pode criar isso. O momento vai ser ótimo para coisas novas!

Se tem algo que esteja lhe prendendo, também pode dar para tentar se livrar ou sair com diplomacia, sem que seja preciso um rompimento brusco.

Mercúrio em conjunção com Júpiter

Ocorrendo desde o dia 14/02, prossegue a conjunção de Mercúrio com Júpiter, que se estende até 08/03. Esta combinação pode nos ajudar a enxergar mais amplo. De modo geral, desperta otimismo, novas ideias (em especial porque ocorre em Aquário, signo bastante ligado a novidades) e, nas conversas, produz ótimas e produtivas trocas, e ainda com tom de leveza e descontração. O humor está no ar!

Porém, onde quer que estejamos nos sentindo limitados, esta conjunção também torna clara a insatisfação. Nem sempre isto é ruim, se mobilizar a agir em prol de crescimento, o que é diferente de apenas reclamar e não fazer por onde.

Outra “sombra” deste em geral ótimo aspecto é a “síndrome do estou com toda a razão”. O otimismo é algo muito bom de Mercúrio/Júpiter, mas não a arrogância. Ademais, o excesso de otimismo pode levar a avaliações incorretas de situações.

Nas comunicações, até 08/03 pode haver poder grande de persuadir e causar animação nas pessoas. Ótimo momento para fazer e disponibilizar cursos, consultorias e consultas, pois o plano mental está em total destaque.

Vênus/Marte: propensão a gastos maiores e comilança

Vem desde a semana passada uma quadratura entre Vênus e Marte, que termina na quarta-feira (24). A questão dos relacionamentos pode estar incomodando mais, com sensação de desencaixe, não raro subjetiva. Há potencial para desentendimentos também ou ter de se brigar por algo. Exemplos:

a pessoa solteira, procurando alguém há algum tempo, sente certa frustração em relação a isso. alguém em um relacionamento pode se incomodar um pouco mais com os defeitos recorrentes de um parceiro. quando você está tendo um problema com uma loja ou empresa e tem de lutar pelos seus direitos.

Outro ponto é que esta quadratura coloca mais ênfase no prazer. Andar na linha por estes dias pode ser mais difícil. Há mais tendência a gastar, comer ou beber mais. Tudo bem se mais tarde você voltar ao rumo de novo. Todavia, o aspecto é mais complexo se houver gastos maiores que estejam sendo feitos por impulso. Atenção também para atitudes impulsivas que possam trazer risco ou prejuízo.

Vênus ingressa em Peixes

Vênus ingressa em Peixes na quinta-feira (25), ficando neste signo até 21/03. Vênus tem afinidade especial com Peixes, chamada em Astrologia de “exaltação”, que é como se os atributos do planeta ficassem especialmente visíveis naquele signo. Vênus rege amor, relacionamentos, arte e beleza e é notório como há aumento da sensibilidade para o belo durante este trânsito, da tolerância para as relações em geral e de romantismo para o amor.

Para quem está em um compromisso: é hora de gestos mais sensíveis, que demonstrem sentimentos.

Para quem está procurando um par: a chance de encantamento vai ser muito maior. Claro que é bom se precaver. Contudo, com o excesso disso, que pode não deixar enxergar grandes defeitos que estão à vista. Mas é maior a possibilidade do famoso “encaixe”, do “bati o olho e gostei”, indo além da atração física, sendo fruto de conexão maior.

Nas relações em geral: o clima é de maior tolerância e perdão. Se você estiver precisando se reconciliar com alguém, muna-se de coragem e diplomacia e aproveite este momento em que o chakra cardíaco vai estar mais aberto.

Nas compras, o apelo pode ser para gastar com o que produza entretenimento e encantamento. Se estivéssemos em uma época normal, sem pandemia, mais pessoas provavelmente iriam a shows, teatro e cinema. Mas há sempre forma de buscar este encantamento por muitas outras vias.

Marte em bom aspecto com Plutão: força para lutar

Outro excelente contato nesta semana é um trígono entre Marte e Plutão, começando na segunda-feira (22), exato na quinta (24) e se estendendo até a terça-feira da semana seguinte (02). Trata-se de um aspecto de grande força. Portanto, se você precisa de força para lutar, se recuperar de algo, dar uma guinada, a hora é agora.

Este aspecto tem grande afinidade com qualquer procedimento de recuperação, como fisioterapia, auxiliando também em cirurgias.

E, se você precisa colocar um ponto final em algo, junto com o sextil do Sol com Urano desta semana, é ótimo para as famosas viradas de página.

Na luta contra a pandemia, o trígono entre Marte e Plutão também é um aliado. Estamos em semana de fase lunar crescente para cheia (27), portanto não se pode falar na diminuição de casos, pois em vários lugares há número grande de infecções e mortes. Contudo, este aspecto dá bom poder de combate. No Brasil, várias cidades ficaram mais rígidas nos últimos dias, sendo que esta rigidez pode ajudar a conter a explosão dos casos e o colapso dos hospitais.

Saturno em quadratura com Urano: a marca de 2021

Ainda que a última semana de fevereiro esteja especialmente positiva, neste mês ocorreu a quadratura exata de Saturno com Urano, que vai permear 2021 inteiro. A primeira vez que o aspecto ocorreu exato foi no dia 17/02 e ainda ocorrerá mais duas vezes: em junho e dezembro (veja aqui o calendário astrológico de 2021).

Esta combinação, conforme explicada no artigo das previsões gerais para 2021, é dada a grande instabilidade coletiva, a aumento de terremotos e fenômenos da natureza de grande intensidade e imprevisibilidade. Veja notícias da semana passada associadas a ela.

16/02: tornados e onda de frio deixam mortos e paralisam vacinação contra a COVID-19, vulcão Etna na Itália entra em erupção e fecha aeroporto, naufrágio no Congo deixa ao menos 60 mortos.

17/02: tempestade violenta deixa 21 mortos e milhões sem energia nos EUA, dezenas de estudantes são raptados de escola na Nigéria.

18/02: Jerusalém amanhece coberta de neve após seis anos sem o fenômeno, forte terremoto deixa diversos feridos e rastro de destruição no Irã.

19/02: Portugal vive pior momento desde o início da pandemia, com lotação alta em cemitério de Lisboa.

21/02: avião sofre pane no motor e solta destroços nos Estados Unidos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]