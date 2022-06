Como aliar Reiki e Aromaterapia?

O Reiki é uma terapia que acelera os processos de tratamento físico e emocional, além de promover uma sensação de relaxamento e conforto. Ao receber o Reiki, o corpo físico potencializa a eficácia de processos terapêuticos.

As doenças podem se manifestar e trazer consequências físicas e emocionais. Quando aliados o Reiki, a Aromaterapia e seu uso farmacológico torna-se possível equilibrar corpo, mente e emoção.

Como funciona?

O caminho utilizado para o tratamento de Reiki com Aromaterapia Clínica consiste inicialmente em uma anamnese, que servirá de parâmetro para elaborar e traçar uma linha terapêutica. Ao definir as prioridades, o atendimento continua com o cliente na maca, mais relaxado com óleo essencial escolhido pelo teste olfativo.

Durante a sessão de Reiki, o cliente recebe a aplicação da aromaterapia através da inalação direta. Por último, segue com o tratamento para uso diário até a próxima sessão, que varia em aplicações diretas ou inaladores nasais. Na medida que os encontros são realizados, é notória a evolução do tratamento.

Benefícios

Em apenas quatro sessões o uso das duas técnicas juntas traz uma melhora na saúde física e emocional. Algumas pessoas relatam melhor percepção de si mesmas, mais concentração e foco, melhoria no sistema imunológico, diminuição da ansiedade, disposição e motivação.

Há contraindicações?

Alguns óleos essenciais têm contra indicações principalmente para gestantes, idosos e crianças, e através da anamnese é feita a escolha dos óleos para uso de forma personalizada, respeitando suas contraindicações.

Origem

A precursora em aliar Reiki e Aromaterapia foi a aromaterapeuta Aline Alves. Ela percebeu a importância de um acompanhamento semanal para melhorar a eficácia do atendimento da Aromaterapia Clínica. Foi então que uniu as duas técnicas, para criar um vínculo com os clientes, associando o tratamento ao equilíbrio e bem-estar físico e emocional.

Especialista

Aline Alves tornou-se referência como aromaterapeuta clínica no Vale dos Sinos (RS). É uma das professoras do curso de formação em Aromaterapia no Instituto Inanis e grupo de estudos avançados em Aromaterapia Clínica, casos clínicos e pesquisa em Porto Alegre.

E-mail: quartocrescente.aromaterapia@gmail.com

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com