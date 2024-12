Homem se veste de mulher e se passa pela esposa para assaltar motorista de app

Um homem foi preso em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia após se vestir de mulher para sequestrar e assaltar uma motorista de aplicativo. Conforme reportagem do G1, o suspeito usou a conta da esposa para solicitar a corrida e entrou no veículo utilizando uma peruca e roupas cor de rosa. A vítima conseguiu pedir socorro à uma viatura da Polícia Militar que agiu e rendeu o suspeito.

ANÚNCIO

Leia também: MP denuncia e pede prisão de PM que matou jovem negro na frente de mercado em SP; veja o vídeo

O caso em questão foi registrado no dia 2 de dezembro por volta das 4h30. O homem teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima, que possuía um aplicativo de segurança instalado em seu celular e conseguiu registrar toda a ação criminosa. A informação foi confirmada pelo major Fernando de Castro Machado.

Entenda o caso

Segundo o major, o suspeito ordenou que a motorista levasse o carro até um terreno baldio, onde a obrigou a transferir R$700 via PIX para sua conta. Uma viatura da PM fazia patrulhamento na região e chamou a atenção da vítima, que conseguiu pedir socorro. O homem tentou fugir do local, mas foi pego pela polícia.

O suspeito foi detido por roubo com restrição da liberdade da vítima e com violência e grave ameaça com uso de arma branca. Segundo os policiais, o homem já tinha passagem pela polícia pelos crimes de roubo e estupro no estado da Bahia. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.