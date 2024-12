PMs são flagrados agrendido casal durante abordagem policial na Zona Norte de SP

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) agridem duas pessoas com cassetetes, chutes e tapas, na Zona Norte de São Paulo. Conforme o Metrópoles, o caso foi registrado no bairro Jardim Damasceno.

ANÚNCIO

Leia também: Testemunha fala sobre homem morto em estação de trem em SP: “Não estava violento, apenas assustado”

Nas imagens é possível notar que uma das vítimas já está rendida no chão enquanto é agredida pelos policiais. A outra pessoa, uma mulher, tenta apenas conversar com os PMs, sem oferecer resistência, e acaba sendo agredida.

A testemunha, que presenciou e gravou o vídeo, narra o que está ocorrendo durante a ação e se espanta ao ver que os policiais agrediram também a mulher. O casal não teve a identidade revelada.

Investigação interna

Em nota enviada ao portal Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), explica que os ocupantes da moto teriam desobedecido a uma ordem de parada e tentaram fugir dos agentes da Rocam, ocasionando a abordagem policial.

Os policiais já foram identificados pela SSP, que abriu uma investigação interna preliminar para apurar a conduta durante a abordagem.