Vestibular 2025: Unesp divulga lista de convocados para a 2ª fase

Unesp prorroga inscrições do vestibular 2025.

Os candidatos que prestaram o vestibular Unesp 2025 já podem consultar a lista de convocados para a segunda fase do processo seletivo que dá acesso às 6.596 vagas do ensino superior na universidade. Para consultar a lista de aprovados para a segunda fase, o candidato deverá acessar o site da Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular.

Na área de consulta os candidatos também conseguirão verificar o número mínimo de acertos por curso dos convocados para a etapa seguinte, além de terem acesso ao local de prova em que realizarão os exames de segunda fase nos dias 08 e 09 de dezembro. Ao todo, 31 cidades do estado de São Paulo recebem as provas nas datas citadas.

Vale lembrar que cursos como Artes, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design também contam com uma prova de habilidades específicas conforme previsto no Manual do Candidato.

Datas importantes

Além das datas citadas anteriormente, os candidatos que estão prestando o Vestibular Unesp 2025 devem se atentar a outras datas. Após a realização das provas de segunda fase e das provas de habilidades específicas o resultado será divulgado para os candidatos no dia 31 de janeiro de 2025.

A convocação dos candidatos classificados em primeira chamada será realizada entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2025, junto com a matrícula.