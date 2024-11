Vestibular Unesp 2025: candidatos realizam a primeira fase nesta sexta-feira (15)

Unesp prorroga inscrições do vestibular 2025.

A primeira fase do Vestibular 2025 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) será realizada na tarde desta sexta-feira, dia 15 de novembro. Com portões abertos às 13 horas e fechado às 14h, mais de 64,8 mil candidatos deverão realizar a prova, composta por 90 questões de múltipla escolha.

ANÚNCIO

Leia também: Enem 2024: prazo para solicitar a reaplicação da prova termina hoje

As provas terão início pontualmente às 14 horas, sendo que o tempo mínimo de permanência na sala de provas é de 3 horas após o início do exame. O horário limite para a saída é às 19 horas, sendo que o gabarito oficial do exame realizado está previsto para ser divulgado às 20 horas de hoje, 15 de novembro.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 2 de dezembro, sendo que as provas da segunda fase estão previstas para serem aplicadas nos dias 8 e 9 de dezembro.

Calendário Unesp 2025

Os candidatos que realizam o vestibular Unesp 2025 na tarde desta sexta-feira (15) concorrem a 6.596 vagas no ensino superior em um dos diversos cursos da universidade que são oferecidos em 24 cidades do estado de São Paulo.

Além das datas já citadas, os candidatos devem se atentar as demais datas previstas no Manual do Candidato.

Veja algumas datas importantes: