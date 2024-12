Mãe de empresária morta à luz do dia pede ajuda para capturar suspeito: ‘Ratos se escondem em buracos’

A mãe da empresária Brenda Bulhões, morta a tiros em frente ao próprio salão de beleza em Guarujá, no litoral de São Paulo, à luz do dia, usou as redes sociais para desabafar sobre o crime. Em uma série de publicações, ela pediu ajuda para capturar o principal suspeito, ex-companheiro da filha, e o chamou de ‘rato’: “Ratos se escondem em buracos, procure em tudo que é buraco, pelo amor de Deus, me ajudem”, escreveu.

Ela ainda lamentou a época em que abrigou o ex-companheiro de Brenda, considerado pela Polícia Civil como o principal suspeito. Ele teve pedido de prisão temporária expedido.

O crime aconteceu na Rua Pará, no bairro Paecará. De acordo com a prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima, mas sem sucesso. A morte dela foi constatada no local.

“Te dei abrigo, te levei para o hospital, comprei remédios. Você comeu comigo na minha mesa, seu Judas”, escreveu Elisangela da Silva em uma postagem no Instagram.

A mãe de Brenda ainda usou o perfil para elogiar a filha. De acordo com ela, a jovem começou a carreira como cabelereira aos 17 anos, trabalhando na garagem de casa. “Aos 26 tinha seu próprio salão, que ela chamava de ‘meu lugar preferido’”, escreveu.

A mulher ressaltou que Brenda teve o sonho interrompido por um “ser sem alma”, mas sempre será motivo de orgulho para a família. “Está difícil saber que você não estará mais entre nós, não verei mais seu sorriso lindo”, desabafou a mãe.

“O que será de mim sem você? Como vou viver sem você?”, lamentou a mulher.

A Polícia Civil pediu a prisão temporária do ex-companheiro suspeito de matar a tiros a empresária Brenda Bulhões. A delegada Maria Aparecida Vianna Scanavacca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, afirmou que a solicitação tem como objetivo contribuir para investigação do crime.

Segundo a delegada Maria Aparecida, o pedido da prisão temporária do ex-companheiro da vítima foi enviado ao Fórum. A partir disso, a polícia aguarda a decisão judicial para que o homem, considerado o principal suspeito no caso, seja preso.

Ainda de acordo com ela, o suspeito não foi localizado. Além disso, caso a Justiça decrete a prisão, o homem passa a ser considerado ‘foragido’.

A delegada acrescentou que Brenda já recebeu ameaça de morte do suspeito. A informação foi obtida Polícia Civil durante as investigações, por meio das mensagens enviadas pela vítima para uma terceira pessoa - não identificada.

Testemunhas do homicídio acionaram a Polícia Militar para atender a ocorrência. De acordo com os PMs, a vítima levou ao menos seis tiros, sendo a maioria nas costas. Ela deixa uma filha de 9 anos.