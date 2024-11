Família cobra punição a adolescente que estuprou e matou menina no interior de SP: “Queremos justiça”

A família da menina Rayane Silva, de 10 anos, que foi estuprada e morta em Campinas, no interior de São Paulo, está revoltada com o caso. Eles pedem punição ao adolescente de 17 anos, amigo do irmão da vítima, que confessou que invadiu a casa da família e cometeu os crimes. Ele foi apreendido e segue sob custódia policial.

“Menina muito estudiosa, tinha o sonho de ser ginasta. Via as olimpíadas na TV, via as meninas pulando, fazendo as acrobacias de ginasta. Ela ficava brincando no quarto dela, no colchãozinho”, relembrou o tio Ricky Martins, em entrevista à EPTV. Já a tia Adaiza Ferreira cobrou punição ao responsável: “Queremos justiça”, disse ela.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (27). Conforme o boletim de ocorrência, a menina costumava ficar com uma vizinha enquanto a mãe trabalhava, mas não foi naquela ocasião. Por volta das 19h, testemunhas viram o adolescente escalando o muro da casa e logo depois a menina começou a gritar.

Quando a mãe dela chegou ao local, encontrou a filha caída, seminua, com vários ferimentos de facadas na região do pescoço e tórax. Ela acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, porém, os socorristas constataram que a vítima já estava morta.

O vídeo abaixo mostra o local do crime

Apreensão do suspeito

Os familiares levantaram suspeita contra o adolescente, que era amigo do irmão da garota e costumava frequentar a casa, e ele acabou sendo localizado. Ao ser questionado, o menor confessou que estuprou e depois matou a menina a facadas.

“Ele contou que foi com o irmão da vítima até o ponto de ônibus, onde o irmão da vítima foi para a escola. Posterior, ele retornou à residência, pulou o portão e cometeu esse crime”, explicou o sargento Luciano Alves Francisco.

O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável e feminicídio.

“É uma ocorrência que foge um pouco da nossa rotina. A gente vê bastante ocorrência de gravidade, porém, esse tipo acaba comovendo todas as pessoas, inclusive a gente”, ressaltou o policial.

O corpo de Rayane será enterrado na manhã desta sexta-feira (29) no Cemitério dos Amarais, em Campinas.