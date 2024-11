Black Friday: advogado alerta sobre golpes velhos e novos que podem enganar quem busca descontos

A Black Friday, data em que o comércio promete oferecer muitos descontos, ocorre na próxima sexta-feira (29), mas muitos estabelecimentos já fazem ações para fisgar os consumidores. As ofertas são atrativas, mas é preciso ter cuidado para evitar transtornos depois da compra. O alerta é o advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais (ADDP).

Segundo o especialista, existem muitos golpes “antigos e novos” que são aplicados nesta época, o que demanda bastante atenção de quem quer obter descontos reais.

“O principal atrativo da data são os descontos significativos. Então, o primeiro passo sempre é saber se o desconto é real. Portanto, aquele consumidor que já tenha interesse em um produto específico, deve já imprimir os preços atuais do produto que deseja, em várias lojas, para que na Black Friday faça um comparativo de preços e verifique se o desconto realmente existe e está no percentual anunciado”, ressalta.

O advogado também alertou que muita gente acaba fazendo compras por impulso, influenciados pelo enorme anúncio de descontos, e ficam mais vulneráveis aos golpes. “Tenha calma e prudência, pois o dinheiro não aceita desaforos”, destacou.

Gomes ressalta, ainda, que os consumidores devem verificar a idoneidade da loja em questão, seja ela física ou virtual, e tome bastante cuidado ao realizar os pagamentos.

“Siga os passos básicos, verifique a loja e sua reputação, verifique se o site é verdadeiro e tem cadeado de segurança, verifique se o preço realmente é vantajoso e na hora de pagar dê preferência pelo cartão de crédito que, diferente do PIX, possibilita o estorno de valores e compras não reconhecidas, possibilita o exercício do direito de arrependimento, que no PIX é muito mais difícil de ser exercido”, argumenta o especialista.

O advogado elencou algumas dicas importantes para quem quer aproveitar a Black Friday com segurança.

Confira abaixo:

Desconfie desde já de grandes promoções e promessas de venda de produtos em valores muito menores aos praticados no mercado. Pesquise sobre a reputação de lojas que estejam com promoções exageradas;

Se possível, faça um planejamento para comprar o que deseja à vista ou no menor número de parcelas possíveis. Fuja dos juros que aumentam muito o custo do produto. Quando estiver diante de promoções para pagar em muitas vezes sem juros, verifique se os juros não estão embutidos no valor;

Tome muito cuidado com golpes nesse período. Com a proximidade da Black Friday inúmeras fraudes são tentadas. Ao receber emails ou mensagens, não clique em links que não tenha certeza de serem seguros. Clicar em um link malicioso pode representar perigo para seus dados pessoais;

Se for realizar uma compra on-line aproveitando promoção por meio de site de loja ou plataforma no exterior, observe bem a cotação da moeda estrangeira em relação ao real e veja se o câmbio está adequado. Verifique também o valor que será pago com imposto e outros encargos, bem como a previsão de entrega e a rastreabilidade de seu pedido.