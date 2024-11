Jovem grávida é agredida com puxões de cabelo, socos e pontapés pelo companheiro em Itu, SP; suspeito fugiu

Nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, a família de uma jovem, de 21 anos, que está grávida, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) alegando que ela teria sido agredida pelo próprio companheiro, em Itu, município do estado de São Paulo, situado na Região Metropolitana de Sorocaba. As informações são do G1.

Ainda de acordo com o documento policial, o homem, que não teve a identidade divulgada, apareceu na casa onde a companheira mora com a mãe, e a chamou no portão.

A vítima tentou mandá-lo embora, mas ele teria invadido a residência pelo telhado e entrado pelo corredor. Ao perceber a invasão, a jovem então saiu em direção à rua para pedir ajuda.

No entanto, o homem conseguiu alcançá-la e a arrastou para dentro da garagem do imóvel com puxões de cabelo, onde ela teria sido agredida com socos e pontapés.

Segundo o BO, a mãe da vítima, que também não teve a identidade revelada, havia dito ao suspeito que a jovem estava grávida, no intuito de parar as agressões. Contudo, ao saber, o agressor teria chutado a barriga da vítima diversas vezes.

Após o crime, o suspeito conseguiu fugir do local com a ajuda de uma van. A jovem foi socorrida e está internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do município. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de feminicídio e será investigado. Até o início da noite desta segunda-feira (25), o suspeito ainda não havia sido encontrado.