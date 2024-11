Fisiculturista de 28 anos morto no DF chegou a ser socorrido por amigo bombeiro

O fisiculturista José Mateus Correia Silva, de 28 anos, morto após sofrer uma parada cardíaca depois de treinar em uma academia no Distrito Federal no último dia 22 de novembro, chegou a ser socorrido por um amigo bombeiro que treinava junto com ele. Segundo reportagem do G1, o rapaz tinha deixado de competir no esporte, mas seguia praticando exercícios físicos regularmente.

Segundo o irmão de José Mateus, Tiago Correia, o rapaz deixou de competir como fisiculturista, mas seguia mantendo uma rotina de exercícios físicos e não tinha problemas de saúde que eram conhecidos pelos familiares.

Além de atleta, ele era proprietário de uma rede de lojas de suplementos e trabalhava na preparação de outros fisiculturistas do DF, compartilhando diversos vídeos nas redes sociais. José Mateus também era advogado e finalizou o curso de nutrição.

Amigo prestou socorro

Segundo a fala de Tiago, José Mateus se exercitava com m grupo de amigos em Águas Claras, no Distrito Federal, quando passou mal. Na ocasião ele foi socorrido por um amigo que é bombeiro e chegou a sair andando da academia. Na sequência, o rapaz foi levado a um quartel do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O velório do fisiculturista foi realizado no último domingo (24) e foi seguido pelo sepultamento no Cemitério de Planaltina. Amigos, familiares, clientes e colegas prestaram as últimas homenagens à José Mateus.