Carro com instrumentos da banda da cantora Dany Myler é levado por criminosos

Carro com instrumentos da banda da cantora Dany Myler foi roubado.

A cantora Dany Myler utilizou suas redes sociais para contar aos seguidores que dois dos músicos de sua banda foram assaltados na saída de um show. Conforme a cantora, o assalto aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Recife, durante a madrugada deste domingo, dia 24 de novembro. No veículo, em que estavam o baterista e o guitarrista do grupo, estavam diversos instrumentos musicais da banda da cantora.

De acordo com o G1, a cantora revelou que o veículo foi localizado pela seguradora horas depois do assalto, no entanto os instrumentos musicais e equipamentos que estavam em seu interior não foram localizados.

Entre os itens a cantora revelou que foram levadas a bateria, o contrabaixo, a pedaleira da guitarra e outros equipamentos avaliados em mais de R$20 mil.

“Sinto por eles de uma forma que não consigo nem descrever. A gente sabe que tudo é com muita batalha. A gente acha que nunca vai acontecer, mas aconteceu. E a gente tá tentando minimizar o impacto. O que conseguir recuperar, vai ajudar”.

Entenda o crime

O assalto em questão aconteceu perto das 4 horas da manhã na Avenida Barreto de Menezes, no bairro de Prazeres. Segundo a cantora, era o último de 3 shows realizados por ela entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. A apresentação terminou perto das 3h30 sendo que o baterista da banda levava o carro com os equipamentos e dava carona ao guitarrista. Eles foram abordados por dois assaltantes quando o guitarrista descia para entrar em sua casa.

“Na hora que ele desceu e ia pegar a pedaleira da guitarra, chegaram e anunciaram o assalto. Ele falou que ficou imóvel na hora, sem reação, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que vão tirar a vida dela”, explica a cantora.

O baterista ainda teria tentado evitar o assalto, mas um dos bandidos estava armado com uma faca o que fez o músico entregar o carro.