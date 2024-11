Homem que tentou pegar criança do colo da babá diz "não ter explicação" para seu ato

O homem que foi preso após tentar sequestrar uma criança de 3 anos do colo da babá, na Zona Norte de São Paulo, afirmou em depoimento à polícia que “não tem explicação” para o ato que cometeu. Conforme reportagem do Metrópoles, o suspeito sege preso enquanto o caso é investigado pelo 40º DP (Vila Santa Maria). Quem confirmou as alegações do homem foi o delegado Luiz Eduardo, responsável pelo caso.

Em declaração, o delegado revelou detalhes do depoimento do suspeito. “Ele não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu. Ele foi para cima da senhora perguntando o que ela era da criança e o que estava fazendo com ela”.

Abordagem registrada por câmeras de segurança

Conforme a reportagem, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi indiciado por tentativa de sequestro com agravante por se tratar de um menor de idade e por ter colocado em risco a integridade física da criança ao levá-la para o meio da avenida.

No momento da ação, o homem chegou a agredir a babá com puxões de cabelo, empurrões e um chute nas costas que a derrubou no chão, momento em que ele conseguiu pegar a criança dos braços da mulher.

O suspeito então correu com a criança para o meio da avenida, enquanto outro homem tentava impedir a ação. Conforme informações, o segundo homem registrado pelas imagens seria um colega do suspeito, e os dois teriam frequentado uma casa noturna da região antes do ocorrido. Os dois chegaram a ser presos, mas o segundo suspeito foi liberado após prestar depoimento.