Chegada de frente fria deve mudar o tempo em São Paulo

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva

Uma frente fria que já se encontra na costa de São Paulo deve trazer grande instabilidade para todo o estado nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

A atuação da frente leva mais umidade para o continente até o próximo domingo, aumentando a possibilidade de chuvas fortes e temporais nas regiões norte, noroeste e sudoeste do estado.

A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes para os próximos dias, com risco de alagamentos e deslizamentos em várias regiões do interior.

Na região metropolitana a previsão é de chuvas mais leves e garoa nos períodos da tarde e da noite, mas o céu deve ficar encoberto na maior parte do dia. Já o litoral pode enfrentar chuvas mais fortes e rajadas de ventos de mais de 50 km/h.

A temperatura também cai nos próximos dias, oscilando dos 26ºC desta quinta-feira para mais perto dos 20º C até domingo, quando tempo volta a se firmar. As madrugadas voltam a ser mais frias e devem marcar algo em torno dos 14º C nos próximos dias.