PUC-SP pode expulsar alunos envolvidos em atos discriminatórios

A PUC-SP formou uma comissão para discutir a expulsão ou não dos alunos envolvidos em atos discriminatórios contra colegas do curso de direito da USP, durante um jogo de handebol dos Jogos Jurídicos de 2024. Durante o evento, um grupo de alunos da Faculdade de Direito da PUC-SP proferiu manifestações preconceituosas contra estudantes da Faculdade de Direito da USP, utilizando os termos “cotistas” e “pobres” de forma pejorativa.

Todos os acusados terão a oportunidade de se defender. A USP também tomou medidas, com o centro acadêmico da instituição classificando as ofensas como racistas e aporofóbicas (neologismo que designa o medo de pobres e pobreza). Eles exigem que medidas disciplinares sejam tomadas contra os responsáveis.

Em resposta, a Associação Atlética Acadêmica da PUC-SP condenou as atitudes e já identificou os alunos envolvidos, decidindo excluí-los de eventos futuros.

Além das ações da PUC-SP, escritórios de advocacia optaram por demitir quatro dos estudantes que participaram das ofensas. O caso também chamou a atenção do Ministério Público de São Paulo, que está investigando a situação. A denúncia foi feita por representantes do PSOL, que argumentam que as ofensas configuram discriminação e perpetuam desigualdades raciais.