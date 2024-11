Malas trocadas no aeroporto: brasileiras que acabaram presas por engano na Alemanha foram impedidas de viajar para os Estados Unidos

Jeanne Paolini, de 40 anos, e a namorada, a empresária Kátyna Baía, de 44, foram presas na Alemanha após terem as etiquetas das malas trocadas

Presas por engano na Alemanha, em 2023, após terem suas bagagens trocadas no aeroporto por malas com drogas, as brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini continuam pagando o preço de um crime que não cometeram.

Em vídeo publicado nas redes sociais elas disseram que foram impedidas de embarcar para os Estados Unidos e tiveram seus vistos americanos cancelados por causa do incidente da prisão, caso do qual elas foram totalmente inocentadas.

“Em função da prisão injusta, mais uma vez fomos vítimas e os Estados Unidos cancelaram os nossos vistos. Estamos nos recuperando, retomando as nossas vidas, curando as cicatrizes e, mais uma vez, uma frustração. Até quando isso vai acontecer?”, disseram.

As goianas tentaram embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Nova York na última terça-feira, mas foram informadas pelas companhias aéreas seus vistos haviam sido cancelados.

“Até hoje sofremos as consequências emocionais e financeiras devido à falta de segurança no despacho de bagagens no Aeroporto de Guarulhos”, disseram.

O Aeroporto de Guarulhos informou que não se manifestaria sobre o incidente por que as questões de embarque são de responsabilidade das companhias aéreas.

Já o Consulado dos Estados Unidos disse que a Lei de Imigração e Nacionalidade (INA) os proíbe de comentar os casos individuais de vistos concedidos ou cancelados.