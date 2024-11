Hospital pega fogo e mata 10 crianças recém-nascidas

Uma máquina de oxigênio com defeito pode ser a causa de um dos piores acidentes já registrados na cidade de Jhansi, no norte da Índia, onde um incêndio tomou conta da unidade de pediatria de um hospital nesta sexta-feira e matou pelo menos 10 crianças recém-nascidas. As informações são do The Indian Express.

Outras 16 crianças foram retiradas do local em estado crítico por inalação de fumaça e correm risco de morte, de acordo com as primeiras informações. “Infelizmente, 10 bebês morreram”, disse Brajesh Pathak, vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh, no norte do país

Segundo as autoridades locais, havia mais de 50 crianças internadas na UTI neonatal quando o incêndio começou. Imagens de câmeras de segurança mostram pacientes em pânico sendo evacuados com a ajuda de policiais e equipes de resgate e pessoas pulando pelas janelas para fugir das chamas.

O hospital tem duas alas para crianças, a externa, para bebês em condições saudáveis, e a interna, para os que estão em situação grave, e o incêndio começou exatamente na unidade que atende crianças com problemas graves.

Autoridades e especialistas concordaram que o fogo começou com um curto-circuito, provavelmente causado por uma máquina com defeito.

O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, chamou o incêndio de “desolador”.