Pedreiro morre ao ser atacado por pitbull dentro de casa em que trabalhava, no ABC Paulista

Um pedreiro identificado apenas como Nilton, de 37 anos, morreu após ser atacado por um pitbull na cidade de Ribeirão Pires, no ABC Paulista. O homem prestava serviços em uma residência, quando o animal teria escapado e o atacado. O socorro foi acionado, mas a vítima perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (14) no bairro Jardim Caçula. Um vídeo mostra um caminhão dos bombeiros em frente ao local (veja abaixo).

Além dos bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, mas ela não resistiu e faleceu ainda no local.

A Polícia Militar fez o isolamento até a realização da perícia. O caso agora é apurado pela Polícia Civil, que investiga em quais condições o animal era mantido e quais foram as circunstâncias do ataque.

Na última terça-feira (12), crianças que brincavam em um parquinho foram atacadas por pitbulls na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. Três ficaram feridas, sendo que um menino de 11 anos sofreu lesões mais graves nas pernas e precisará passar por uma cirurgia de enxerto.

Veja abaixo o momento do ataque divulgado pela “BandNews TV”:

O caso aconteceu na Rua Roberto Caetano Maria Lenci, que é uma via sem saída. Os animais pularam o muro, vindo de um terreno adjacente, e partiram para cima das crianças. Eles não usavam coleira e focinheira.

De acordo a polícia, uma menina de 12 anos sofreu ‘lesões lacerantes’ nos braços, mãos, cabeça e peito. Ela foi levada até a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Guilherme e recebeu alta no mesmo dia.

Já o menino de 11 anos foi atacado nas pernas e teve lesões mais graves. Ele permanece internado no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Zona Norte da Capital, e seu estado de saúde é estável. Ele terá que passar por uma cirurgia de enxerto para reparar as leões.

Uma terceira criança também foi mordida, mas não há detalhes sobre os machucados que sofreu e qual seu estado de saúde.

O dono dos cães não estava no local e não foi encontrado pela polícia até o momento. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, e o proprietário do terreno e tutor dos cães, assim que for identificado, vai responder por lesão corporal e omissão de cautela na guarda dos animais.