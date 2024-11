Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro em São Paulo

A Proclamação da República no Brasil é celebrada nesta sexta-feira (15), quando é feriado nacional. Assim, o funcionamento de alguns serviços e órgãos públicos será afetado. Bancos, Correios e agências do Poupatempo não funcionam em São Paulo. O Rodízio Municipal de Veículos também será suspenso e volta a vigorar no próximo dia 18. Apenas as unidades de saúde, de urgência e emergência, seguem com atendimento normal.

Confira abaixo o que abre e o que fecha em SP no feriado:

Saúde

Os hospitais estaduais de São Paulo manterão o atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, incluindo prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos. Os postos de doação da Pró-Sangue Osasco, Dante e Barueri estarão fechados no dia 15. Já os postos das Clínicas e Mandaqui funcionarão das 8h às 16h.

As unidades da Farmácia Dose Certa, Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e Unidades Dispensadoras (UD) estarão fechadas. Todos os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não abrirão no feriado.

Já na rede municipal de saúde, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas funcionarão normalmente na sexta-feira. Nas AMAs/UBSs, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

Rodízio Municipal de Veículos

O Rodízio Municipal de Veículos será suspenso na sexta-feira e seguirá assim durante o feriado prolongado.

A medida volta a vigorar na próxima segunda-feira (18), com a proibição de circulação das placas 1 e 2 na região do mini-anel viário da cidade, que inclui pontos como marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, avenida Tancredo Neves, Viaduto Grande São Paulo, entre outras. O horário de funcionamento do rodízio é das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Bancos

Todas as agências bancárias do país estarão fechadas neste dia 15. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia 18 de novembro, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na segunda-feira (18) e terça-feira (19), segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O órgão ressalta que os clientes poderão usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição. O Pix segue funcionando normalmente.

Correios

Não haverá funcionamento nas agências dos Correios no dia 15 de novembro. Segundo a instituição, as atividades voltam ao normal no sábado (16), mas os horários de cada unidade podem ter variações.

Durante o feriado, a Central de Atendimento estará disponível somente por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia: Chat com a atendente virtual dos Correios (Carol); Fale Conosco; e pelo Autoatendimento – 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados nesta sexta-feira em todo o estado de São Paulo, mas voltam a funcionar normalmente no sábado, mediante agendamento prévio.

Durante o feriado, continuas acessíveis as opções digitais pelo portal, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Transporte público

A Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) informou que nesta sexta-feira haverá aumento entre os intervalos médios de trens, seguindo o padrão adotado aos domingos. No sábado (16), haverá operação normal. A mesma regra será adotada por ônibus intermunicipais gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

No Metrô, a Linha 15-Prata terá operação diferenciada na sexta-feira para a realização de testes no sistema de sinalização e controle dos trens. Todas as estações dessa linha ficarão fechadas das 4h40 às 13h. Serão disponibilizados ônibus do sistema do Plano de Apoio entre Empresas em Emergência (Paese), para atender aos passageiros em todo o trajeto da linha, entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

As demais linhas do Metrô operam com padrão adotado aos domingos, sendo que no sábado os horários voltam ao normal.

Parques

Os parques municipais de São Paulo estarão abertos durante o feriado prolongado. A lista com cada parque pode ser acessada no site da Prefeitura.

Os parques estaduais, administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, também estarão abertos. Os horários podem ser conferidos clicando aqui.

Cultura

Durante este feriado prolongado, a Prefeitura de São Paulo promove o IV Festival Mário de Andrade, celebrando os 100 anos do primeiro “Manifesto Surrealista”, do escritor francês André Breton. Cinema, performances, shows e exposições fazem parte do evento. Clique aqui para ter acesso ao texto na íntegra.

O funcionamento dos demais serviços administrados pela Secretaria Municipal de Cultura nesse período, acessando este link.

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado também divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos nessa sexta-feira (15).

Confira abaixo: