São Paulo tem previsão de tempo abafado e pancadas de chuva nesta terça-feira

O paulistano que sai para trabalhar nesta terça-feira não pode esquecer de levar a capa e o guarda-chuva, pois a Capital vai enfrentar mais um dia úmido e com tempo instável.

Segundo a Climatempo, as áreas de nuvens carregadas continuam ativas sobre a cidade de São Paulo e a previsão é de pancadas de chuva a qualquer momento, com riscos de temporais isolados na Grande São Paulo, principalmente nas tardes e começo de noites. As rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

Apesar da previsão de chuva, o dia deve ser quente e abafado na Capital, com termômetros atingindo a máxima de 27º C. As tardes quentes e abafadas devem prosseguir até quarta-feira, quando uma frente fria chega ao sudeste.

FRENTE FRIA E TEMPORAIS

A frente fria que chega a São Paulo a partir de quinta-feira não deve ter força para acabar com o calor, mas vai aumentar o risco de temporais no final do dia e trará ainda vendavais de até 70 km/h.

Na sexta-feira, de acordo com a Climatempo, a passagem da frente fria eleva o alerta de chuva para “Perigo”, com condições ideais para chuva volumosa, rajadas de ventos de até 90 km/h e risco de granizo em várias cidades da região metropolitana de São Paulo.

O alerta inclui risco de alagamento, transbordamento de córregos e deslizamento de encostas.