Mega-Sena paga R$ 127 milhões

Nesta terça-feira o apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 127 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O concurso 2793 vai ser sorteado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão online pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

COMO APOSTAR

Para tentar a sorte e levar essa bolada para casa o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5. O apostador pode optar por marcar mais números no volante, aumentando a probabilidade de acerto, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional, podendo chegar a R$ 193.800,00 para quem optar por marcar 20 dezenas na aposta.

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

Na última sexta-feira nenhum apostador acertou os números sorteados e o prêmio da Mega acumulou. Cento e dezenove apostas fizeram a quina naquele sorteio e cada uma delas faturou R$ 68.004,21.

Na faixa dos quatro acertos foram 10.706 apostas premiadas com R$ 1.079,83 cada.

Os números sorteados na quarta-feira foram:

16, 22, 33, 34, 49, 59