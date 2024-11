Após chuva forte, mais de 10 mil imóveis estão sem energia na Grande SP

O último sábado, dia 02 de novembro, foi marcado por chuva forte na Grande São Paulo. A cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos, conforme alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

E, neste domingo (03), um boletim da concessionária Enel, publicado às 08h, registrava 10.202 imóveis sem energia elétrica na capital paulista. Na tarde do sábado, o número ultrapassou os 70 mil.

De acordo com o CGE, no decorrer deste domingo, devido à propagação de um cavado, área de baixa pressão, o tempo permanece instável com chuva. As precipitações mais significativas estão previstas para o período da tarde.

Além disso, o solo encharcado e previsão de mais chuva aumenta o potencial para formação de alagamentos e escorregamentos de terra nas áreas de risco.

Ainda segundo o órgão, a combinação de tempo fechado e elevados índices de umidade não permite que a temperatura se eleve muito. Por conta disso, a máxima prevista é de 23°C e os menores percentuais de umidade acima de 70%.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que até o momento, novembro registrou 22,4mm de chuva, o que corresponde a 16,5% dos 135,7mm esperados para o mês.

Em casos de alagamentos, o que fazer?

O CGE recomenda algumas das medidas simples a seguir:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.