Mega-Sena: concurso 2792 sorteia R$ 105 milhões nesta sexta-feira

O apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas da Mega-Sena pode levar para casa nesta sexta-feira (1º) um prêmio estimado em R$ 105 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Quem pretende tentar a sorte na loteria deve correr e fazer sua aposta até 19h, horário de fechamento das lotéricas, ou usar o aplicativo da Caixa.

A aposta simples da Mega custa R$ 5 (seis números marcados), mas quem quiser pode preencher o volante com até 20 números. O preço da aposta, no entanto, sobe de forma desproporcional.

O sorteio desta bolada será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores podem acompanhar o sorteio ao vivo pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

O último sorteio da Mega foi na terça-feira passada, quando ninguém levou o prêmio da loteria. Cento e vinte e sete apostas fizeram a quina neste sorteio e cada um dos apostadores levou para casa um prêmio de R$ 40.720,36.

Também foram premiadas 9,9 mil apostas que fizeram a quadra e cada apostador faturou R$ 746,24.

Os números sorteados na terça-feira foram:

02, 03, 11, 25, 37, 43