VÍDEO: Briga durante jogo de sinuca em bar termina na morte de jovem de 19 anos, no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram uma briga em um bar que resultou na morte do jovem Guilherme Neves Nicolino, de 19 anos, em Bauru, no interior de São Paulo. O rapaz jogava sinuca, quando passou a discutir com um homem que estava no local. Eles trocaram agressões com um taco, quando o suspeito sacou uma faca e atacou o rapaz, que não resistiu (veja no vídeo abaixo). O autor fugiu do local do crime e ainda é procurado pela polícia.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (27), no bar que fica na Vila Rocha. O vídeo mostra que pessoas jogavam sinuca no bar, quando Guilherme e o suspeito começaram a brigar. O motivo do desentendimento é desconhecido.

O vídeo mostra que o suspeito tentou bater no jovem com um taco de sinuca, quando uma mulher tentou apartar a confusão. Logo depois, o agressor sacou a faca e esfaqueou Guilherme na região do tronco. Mesmo ferido, ele conseguiu sair correndo, mas do lado de fora do estabelecimento caiu já inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram a morte da vítima no local. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo suspeito, até na residência onde ele morava, mas ele não foi localizado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Bauru, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). Agentes também fazem buscas pelo suspeito do crime.

O corpo de Guilherme foi sepultado no Cemitério Municipal de Avaí, também no interior de São Paulo, na segunda-feira (28).